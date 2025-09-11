Advertisement

فنون ومشاهير

"أعطوني السم لأموت".. ممثل شهير ينهار أمام القاضي خلال محاكمته (صورة)

Lebanon 24
11-09-2025 | 03:31
Doc-P-1415489-638931839442698713.jpeg
Doc-P-1415489-638931839442698713.jpeg photos 0
خلال جلسة استماع إليه عبر تقنية الفيديو أمام محكمة في مدينة بنغالورو الهندية، دخل الممثل الشهير دارشان توغو ديبا في نوبة بكاء شديدة متوسلًا القاضي أن يضع حداً لمعاناته في السجن بعبارة صادمة قال فيها: "دعوني أموت فقط.. أعطوني السم".
وينظر القضاء في قضيته المتعلقة باتهامه في جريمة قتل الشاب "رينوكاسوامي"، الذي عُثر على جثته في وقت سابق بولاية كارناتاكا، حيث تشير التحقيقات إلى تورط الممثل وآخرين معه في الاعتداء على الضحية حتى الموت، وهو ما أدى إلى توقيفه وإيداعه السجن. 

وتسببت هذه القضية في صدمة كبرى لجمهوره، نظراً لمكانته البارزة في صناعة السينما الكانادية.

وخلال الجلسة، شكا دارشان من أوضاعه القاسية داخل السجن المركزي "بارابانا أغراهارا"، مؤكداً أنه لم يرَ ضوء الشمس منذ نحو شهر، وأن يديه أصيبتا بعدوى فطرية بسبب سوء الظروف الصحية، مضيفاً في نوبة بكاء شديدة أن حياته أصبحت "لا تُطاق"، فقاطعه القاضي محذراً من خطورة تصريحاته، قائلاً: "لا يمكنك قول مثل هذه الأمور". 

بعدها اكتفى الممثل بالصمت مكتفياً بإيماءة رأس، بينما تابع ممثلو الادعاء مرافعاتهم.

ورفضت المحكمة طلب الفنان بنقله إلى سجن آخر في مدينة "بالاري"، لكنها منحت بعض التسهيلات الجزئية، مثل السماح له بالحركة داخل محيط السجن، وتزويده بوسائل راحة إضافية من أغطية ووسائد، وفقاً للوائح المعمول بها.

ورأت المحكمة أنه لا توجد أي مخالفات في تطبيق القواعد داخل السجن المركزي في بنغالورو، ما يعني استمرار احتجازه هناك لحين استكمال التحقيقات في القضية.(24)
 
