مشاجرة تنتهي بجريمة قتل في مصر… والأمن يضبط المتورطين

Lebanon 24
13-09-2025 | 10:12
يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، تحريات مكثفة، لكشف ملابسات مقتل شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، بمنطقة سهل حمزة في الطالبية، وحدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتم ضبطهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص، بمنطقة سهل حمزة، في الطالبية، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن شاب تم تحديد هويته، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، خلال مشاجرة مع آخرين، نتيجة خلاف بينهم.
حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتم القبض عليهم، ونقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق. (اليوم السابع)
