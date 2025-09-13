27
حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها
Lebanon 24
13-09-2025
|
16:34
تعرضت امرأة تبلغ من العمر 71 عامًا لهجوم مروّع شنّه ما بين 10 و15 كلبًا من فصيلة "
بيتبول
" في مدينة ماديسونفيل بولاية تينيسي الأميركية، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.
وقالت السلطات إن الضحية، ماري
نوروود
، وُجدت ملقاة على الشرفة الأمامية لمنزلها في 6 أيلول بعد أن تمكّن شهود ومارة من إبعاد الكلاب عنها بصعوبة. وتم نقلها على الفور إلى
مستشفى جامعة
تينيسي لتلقي العلاج، فيما لم تكشف الشرطة بعد عن تطورات حالتها الصحية على المدى
الطويل
.
وبحسب مكتب شريف
مقاطعة مونرو
، تم توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص على خلفية الحادث تشمل القسوة على الحيوانات وعدم تلقيح الكلاب ضد داء الكلب، كما أُزيل 27 كلبًا من العقار بينها كلاب بالغة وجِراء. وأشارت التحقيقات إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل كلاب من هذا الموقع، لكنها المرة الأولى التي يُصاب فيها شخص بجروح بالغة.
