حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها

Advertisement

وقالت السلطات إن الضحية، ماري ، وُجدت ملقاة على الشرفة الأمامية لمنزلها في 6 أيلول بعد أن تمكّن شهود ومارة من إبعاد الكلاب عنها بصعوبة. وتم نقلها على الفور إلى تينيسي لتلقي العلاج، فيما لم تكشف الشرطة بعد عن تطورات حالتها الصحية على المدى .وبحسب مكتب شريف ، تم توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص على خلفية الحادث تشمل القسوة على الحيوانات وعدم تلقيح الكلاب ضد داء الكلب، كما أُزيل 27 كلبًا من العقار بينها كلاب بالغة وجِراء. وأشارت التحقيقات إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل كلاب من هذا الموقع، لكنها المرة الأولى التي يُصاب فيها شخص بجروح بالغة.