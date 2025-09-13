27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
خطيبته اشتعلت غضبًا.. هذا ما فعله رجل بمدخرات زفافه
Lebanon 24
13-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشعلت قصة شابة أميركية
مواقع التواصل الاجتماعي
بعدما كشفت أن خطيبها استخدم جزءًا من مدخراتهما الخاصة بحفل الزفاف لشراء جهاز ألعاب جديد من دون علمها.
Advertisement
وقالت العروس البالغة من العمر 27 عامًا
عبر موقع
Reddit إنها فوجئت باختفاء نحو 800 دولار من الحساب المشترك الذي أنشآه لتمويل زفافهما المقرر العام المقبل. وعندما واجهت خطيبها، اعترف بخجل أنه أنفق المال على جهاز ألعاب وملحقاته لأنه شعر أنه "يستحق ذلك بعد شهر مرهق".
وأوضحت الشابة أن تصرفه جاء في وقت يعيشان فيه "من راتب إلى راتب"، ما يجعل هذا المبلغ ضخمًا بالنسبة لميزانيتهما. وأضافت أنها تشعر بأنه قدّم ألعاب الفيديو على مستقبلهما معًا، بينما يصر هو على أنها "تبالغ في ردّة فعلها" وأنه سيعيد المال لاحقًا.
القصة أثارت جدلاً واسعًا على Reddit، حيث اعتبر مستخدمون كثر أن سلوك
الخطيب
"علامة خطر" تكشف عن سوء إدارة مالية وعدم احترام الشراكة. وكتب أحدهم: "لقد خان ثقتكِ وخانوكِ ماليًا. من يشتري لعبة بهذا المبلغ من دون استئذان شريكته ليس جاهزًا للزواج".
آخرون نصحوا العروس بإنهاء العلاقة أو على الأقل فصل أموالها عن أموال خطيبها، بينما علّق مستخدم ثالث: "حتى الأزواج الذين لا يعيشون من راتب إلى راتب يستأذنون بعضهم قبل إنفاق مبالغ كهذه. 800 دولار من حساب زفافكم لألعاب الفيديو أمر غير مسؤول إطلاقًا".
مواضيع ذات صلة
رمت نفسها على الأرض أثناء الرقص... هذا ما فعلته والدة "يومي" في حفل الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
رمت نفسها على الأرض أثناء الرقص... هذا ما فعلته والدة "يومي" في حفل الزفاف (فيديو)
14/09/2025 08:40:02
14/09/2025 08:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يبدد "الغضب الشيعي" على قرار الحكومة
Lebanon 24
هذا ما يبدد "الغضب الشيعي" على قرار الحكومة
14/09/2025 08:40:02
14/09/2025 08:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة.. هذا ما حصل
14/09/2025 08:40:02
14/09/2025 08:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار بين رجل وسيدتين في المترو... هذا ما فعله معهما (فيديو)
Lebanon 24
شجار بين رجل وسيدتين في المترو... هذا ما فعله معهما (فيديو)
14/09/2025 08:40:02
14/09/2025 08:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
عبر موقع
الخطيب
العلا
ذنون
دارت
تابع
قد يعجبك أيضاً
حريق في المكسيك يحوّل رحلة ركاب إلى كارثة دامية
Lebanon 24
حريق في المكسيك يحوّل رحلة ركاب إلى كارثة دامية
00:33 | 2025-09-14
14/09/2025 12:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
00:06 | 2025-09-14
14/09/2025 12:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها
Lebanon 24
حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها
16:34 | 2025-09-13
13/09/2025 04:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ساحرة أم طائرة مسيّرة؟ فيديو غامض يشعل مواقع التواصل
Lebanon 24
ساحرة أم طائرة مسيّرة؟ فيديو غامض يشعل مواقع التواصل
16:28 | 2025-09-13
13/09/2025 04:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في كوريا الشمالية.. هذه الكلمات ممنوعة
Lebanon 24
في كوريا الشمالية.. هذه الكلمات ممنوعة
11:18 | 2025-09-13
13/09/2025 11:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طقس صيفي مستقر... استعدّوا للأمطار في هذا الموعد!
Lebanon 24
بعد طقس صيفي مستقر... استعدّوا للأمطار في هذا الموعد!
05:34 | 2025-09-13
13/09/2025 05:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
10:00 | 2025-09-13
13/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة" غير عادية سيشهدها كوكب الأرض.. إليكم الموعد
Lebanon 24
"عاصفة" غير عادية سيشهدها كوكب الأرض.. إليكم الموعد
06:29 | 2025-09-13
13/09/2025 06:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
00:33 | 2025-09-14
حريق في المكسيك يحوّل رحلة ركاب إلى كارثة دامية
00:06 | 2025-09-14
برجك اليوم
16:34 | 2025-09-13
حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها
16:28 | 2025-09-13
ساحرة أم طائرة مسيّرة؟ فيديو غامض يشعل مواقع التواصل
11:18 | 2025-09-13
في كوريا الشمالية.. هذه الكلمات ممنوعة
11:06 | 2025-09-13
شركات تحوّل الغياب الأبدي إلى حضور افتراضي
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 08:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 08:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 08:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24