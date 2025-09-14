لماذا يوجد ثقب خلف الكراسي البلاستيكية؟ الإجابة عملية

Advertisement

قد يظن كثيرون أن الثقب الموجود في الجزء الخلفي من الكراسي البلاستيكية مجرد تفصيل ، لكنه في الحقيقة يؤدي وظائف عملية عديدة. فعند تكديس الكراسي فوق بعضها، يمنع الثقب انحباس الهواء بينها ويُسهّل فصلها، كما يخفّف من الاحتكاك ويقلّل من احتمالية التصاقها.وتساعد هذه الفتحة أيضًا في عملية التصنيع، إذ تُصنَع الكراسي البلاستيكية بصب البلاستيك الساخن داخل قوالب، ما يجعل الثقب عاملًا مهمًا في تسهيل إخراج الكرسي من القالب وتقليل خطر التلف أثناء العملية.إلى جانب ذلك، يخفّف الثقب من الوزن الإجمالي للكرسي ويقلّل كمية البلاستيك المستخدمة، ما يخفض تكاليف الإنتاج عند تصنيع ملايين الكراسي.كما تساهم الفتحة في تحسين الهواء للجالس وتقلّل من الانزعاج الناتج عن التعرّق، إضافةً إلى تصريف المياه بسهولة في حال انسكابها على الكرسي.هكذا، يتضح أن هذا الثقب الصغير ليس مجرد عنصر تصميمي عشوائي، بل ميزة عملية تجمع بين سهولة الاستخدام وخفض التكلفة وتحسين الراحة.