عريس اختفى ليلة عرسه... ما الذي حدث معه؟

اختفى عريس من منطقة كورانجي في مدينة جنوبي باكستان، يوم زفافه، بينما تشتبه العائلة في احتمال تعرضه للخطف.وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، أن "شقيق العريس أفاد بأنه ترك هاتفه المحمول وذهب إلى صالون تجميل للاستعداد للزفاف، ولكنه لم يصل إليه ولم يعد إلى المنزل أيضا.ورجّحت الشرطة أن العريس ربما لم يكن يرغب في الزواج، وربما اختبأ لعدم إتمامه. (سكاي نيوز)