منوعات
عريس اختفى ليلة عرسه... ما الذي حدث معه؟
Lebanon 24
14-09-2025
|
10:13
اختفى عريس من منطقة كورانجي في مدينة
كراتشي
جنوبي باكستان، يوم زفافه، بينما تشتبه العائلة في احتمال تعرضه للخطف.
وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، أن "شقيق العريس أفاد بأنه ترك هاتفه المحمول
في المنزل
وذهب إلى صالون تجميل للاستعداد للزفاف، ولكنه لم يصل إليه ولم يعد إلى المنزل أيضا.
ورجّحت الشرطة أن العريس ربما لم يكن يرغب في الزواج، وربما اختبأ لعدم إتمامه. (سكاي نيوز)
