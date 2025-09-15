في كشمير.. فشل في انتشال جثمان هذه البطلة الأولمبية

Advertisement

أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال البطلة الأولمبية لاورا دالماير، التي توفيت في حادث تسلق جبال في باكستان خلال شهر الماضي، أنه لن يكون بالإمكان انتشال جثمانها من موقع الحادث في جبال .وجاء في بيان رسمي نقلته وكالة (د ب أ) أنّ فريقًا من متسلقي الجبال أعاد في الأسبوع الماضي تقييم الوضع في ليلى، حيث لقيت دالماير حتفها، وتوصل الفريق إلى قرار نهائي بعدم القيام بمحاولة انتشال الجثمان بسبب الظروف الخطيرة.وأوضح البيان: "في الأسبوع الماضي، أعاد فريق إنقاذ تقييم الوضع في قمة جبل ليلى، وتوصل لقرار بعدم انتشال جثة لاورا دالماير".ولم يتم الإعلان عن تفاصيل أو أسباب هذا القرار، لكنّه جاء متوافقًا مع رغبة البطلة الألمانية الراحلة التي كانت قد أوصت سابقًا، وفق إدارة أعمالها، بألا تُستعاد جثتها في حال تعرضت لحادث، إلا إذا كان ذلك لا يعرّض أي للمخاطر أو المجازفة.وكانت دالماير، الحاصلة على ذهبيتين أولمبيتين وخمس بطولات عالمية في رياضة البياثلون، قد توفيت في أواخر تموز الماضي، عندما صدمتها صخرة على ارتفاع يقارب 5700 متر أثناء تسلقها جبل ليلى برفقة امرأة أخرى.الحادث المأساوي شكّل صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية الألمانية والدولية، خاصة أن دالماير كانت تُعدّ واحدة من أبرز الرياضيين في جيلها، واشتهرت بروحها التنافسية وإنجازاتها الكبيرة على مستوى الألعاب الشتوية.