متفرقات
اشتباك مسلح في منجم ذهب إيراني.. وجدل حول الرواية الرسمية
Lebanon 24
16-09-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مدينة سقز بمحافظة
كردستان
غربي
إيران
حادثاً دامياً مساء الإثنين، حيث اندلع اشتباك مسلح داخل منجم ذهب، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.
الرواية الرسمية
قائد شرطة المدينة
محمد صادق
بيروزي قال إن الحادث وقع بعد أن أطلق شخصان يعملان في المنجم النار باتجاه مجموعة من زملائهم، مما أدى إلى إصابتهم. وأكد أن الجرحى نُقلوا إلى المستشفى، فيما توفي أحدهم متأثراً بجراحه البليغة.
على النقيض، نشرت منظمة هنجاو الحقوقية
الكردية
رواية مختلفة، أكدت فيها أن قوات أمنية إيرانية هي من فتحت النار على محتجين ونشطاء تجمعوا عند منجم
الذهب
في قرية "بير عمران".
وذكرت المنظمة أن الضحية يُدعى
محمد أمين
رشيدي، وأن السلطات نقلت جثمانه إلى المستشفى لكنها رفضت تسليمه لعائلته.
الحادث يأتي في سياق تصاعد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية بالمناطق الكردية، حيث يندد السكان المحليون بظروف العمل الصعبة، واستغلال الموارد الطبيعية، والقبضة الأمنية المشددة التي ترافق عمليات استخراج
المعادن
.
(إرم نيوز)
