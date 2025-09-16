28
متفرقات
جدل حول الأجسام الطائرة.. "انفجار غامض" في سماء الصين
Lebanon 24
16-09-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مساء 12 أيلول، شهدت عدة مدن في
مقاطعة شاندونغ
بشرق
الصين
ظاهرة جوية غير مألوفة أثارت ذعراً واسعاً، بعدما رصد السكان انفجاراً مضيئاً مصحوباً
بدوي
قوي في السماء.
شهود
عيان
في مدن مثل ويفانغ وريتشاو وصفوا المشهد بأنه ضوء ساطع أشبه بشعلة نارية تتحرك بسرعة هائلة، تاركة مساراً مكافئاً في السماء. وفي لحظة معينة، تقاطع شعاعان من الضوء وانفجرا فجأة، مسبّبين وميضاً قوياً اهتزت معه نوافذ بعض المنازل.
مقاطع الفيديو انتشرت بسرعة على
مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث اعتبر بعض المستخدمين أن الأمر يتعلق بـ "جسم غامض" أو "إسقاط مركبة طائرة".
رغم الضجة الإعلامية، نفت
هيئة إدارة الطوارئ
في ويفانغ تلقي أي بلاغ رسمي حول الحادث، داعية المواطنين إلى انتظار بيانات الجهات المختصة قبل تبني أي تفسير.
