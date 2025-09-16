جدل حول الأجسام الطائرة.. "انفجار غامض" في سماء الصين

Advertisement

مساء 12 أيلول، شهدت عدة مدن في بشرق ظاهرة جوية غير مألوفة أثارت ذعراً واسعاً، بعدما رصد السكان انفجاراً مضيئاً مصحوباً قوي في السماء.شهود في مدن مثل ويفانغ وريتشاو وصفوا المشهد بأنه ضوء ساطع أشبه بشعلة نارية تتحرك بسرعة هائلة، تاركة مساراً مكافئاً في السماء. وفي لحظة معينة، تقاطع شعاعان من الضوء وانفجرا فجأة، مسبّبين وميضاً قوياً اهتزت معه نوافذ بعض المنازل.مقاطع الفيديو انتشرت بسرعة على ، حيث اعتبر بعض المستخدمين أن الأمر يتعلق بـ "جسم غامض" أو "إسقاط مركبة طائرة".رغم الضجة الإعلامية، نفت في ويفانغ تلقي أي بلاغ رسمي حول الحادث، داعية المواطنين إلى انتظار بيانات الجهات المختصة قبل تبني أي تفسير.