وضعه حرج للغاية.. محول كهرباء يحرق طفلاً!

أصيب طفل في محافظة الدقهلية في مصر بحروق خطيرة بعدما تعرض لصعق كهربائي من محول مكشوف داخل كتلة سكنية، ما أثار مطالب عاجلة من الأهالي بضرورة نقله خارج القرية لتفادي تكرار الحوادث.وفي التفاصيل، وقعت الحادثة في قرية ميت خميس التابعة لمركز ، حيث كان الطفل محمود البالغ من العمر 7 سنوات عائداً من عقب أداء الصلاة.وأثناء مروره بجوار أحد المحولات الكهربائية المكشوفة، تعرض لصعق مباشر نتجت عنه حروق من الدرجة الثالثة في يده وظهره ورجله، نُقل على إثرها إلى المستشفى وهو يعاني من حالة حرجة.وأوضحت والدة الطفل في تصريحات متداولة أن ابنها خرج من المسجد ولم يعد، وبعد دقائق سُمعت أصوات انفجار تزامنت مع انقطاع الكهرباء في المنطقة.وبعدها علمت الأسرة أن محمود تعرض لصعق كهربائي، ليتم نقله إلى المستشفى حيث يقضي أيامه بين الألم والخطر، مؤكدة أن المحول ذاته تسبب في حوادث سابقة، من بينها وفاة رجل وإصابة آخرين، مطالبة بتحرك سريع من الجهات المختصة لنقل المحول إلى مكان آمن.أما والد الطفل فقد أشار إلى أن ابنه في وضع حرج للغاية، مشيراً إلى أن الأسرة لا تطلب سوى علاجه وإبعاد الخطر عن بقية الأطفال في القرية، محذراً من تكرار الحادث إذا ظل المحول في مكانه الحالي.