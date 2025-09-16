Advertisement

لماذا لا تُرتّب أحرف لوحة المفاتيح أبجديًا؟ القصة وراء QWERTY

Lebanon 24
16-09-2025 | 14:13
هل خطر في بالك يومًا أن ترتيب الأحرف على لوحة المفاتيح يبدو عشوائيًا؟ الحقيقة أنّ تصميم QWERTY الذي نستخدمه اليوم وُلد من رحم مشكلة تقنية في الآلات الكاتبة قبل أكثر من 140 عامًا.

في أواخر القرن التاسع عشر، كانت الآلات الكاتبة تعتمد على قضبان معدنية لكل حرف، وعند الكتابة السريعة كانت هذه القضبان تتشابك وتتعطل. لحل هذه المشكلة، ابتكر الأمريكي كريستوفر لاثام شولز ترتيبًا جديدًا يُبعد الأحرف الشائعة الاستخدام عن بعضها لتقليل التصادم، فجاء تصميم QWERTY الذي حمل اسمه من أول ستة أحرف في الصف العلوي للوحة المفاتيح.

ورغم ظهور تخطيطات بديلة أسرع وأكثر حداثة على مر السنين، ظل QWERTY هو الترتيب الأكثر انتشارًا حول العالم، وأصبح رمزًا للتعود والتاريخ أكثر من كونه الخيار الأمثل من الناحية التقنية.
