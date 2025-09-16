27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
لماذا لا تُرتّب أحرف لوحة المفاتيح أبجديًا؟ القصة وراء QWERTY
Lebanon 24
16-09-2025
|
14:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
هل خطر في بالك يومًا أن ترتيب الأحرف على لوحة المفاتيح يبدو عشوائيًا؟ الحقيقة أنّ تصميم QWERTY الذي نستخدمه اليوم وُلد من رحم مشكلة تقنية في الآلات الكاتبة قبل أكثر من 140 عامًا.
Advertisement
في أواخر القرن التاسع عشر، كانت الآلات الكاتبة تعتمد على قضبان معدنية لكل حرف، وعند الكتابة السريعة كانت هذه القضبان تتشابك وتتعطل. لحل هذه المشكلة، ابتكر الأمريكي
كريستوفر لاثام
شولز ترتيبًا جديدًا يُبعد الأحرف الشائعة الاستخدام عن بعضها لتقليل التصادم، فجاء تصميم QWERTY الذي حمل اسمه من أول ستة أحرف في الصف العلوي للوحة المفاتيح.
ورغم ظهور تخطيطات بديلة أسرع وأكثر حداثة على مر السنين، ظل QWERTY هو الترتيب الأكثر انتشارًا حول العالم، وأصبح رمزًا للتعود والتاريخ أكثر من كونه الخيار الأمثل من الناحية التقنية.
مواضيع ذات صلة
مايكروسوفت 2030: عالم بلا ماوس ولا لوحة مفاتيح
Lebanon 24
مايكروسوفت 2030: عالم بلا ماوس ولا لوحة مفاتيح
16/09/2025 22:12:45
16/09/2025 22:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: لا أدلة على أوامر رسمية وراء مجازر الساحل السوري
Lebanon 24
الأمم المتحدة: لا أدلة على أوامر رسمية وراء مجازر الساحل السوري
16/09/2025 22:12:45
16/09/2025 22:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون إيرانيون لنيويورك تايمز: لا نستبعد وقوف إسرائيل وراء الحرائق المنتشرة مؤخرا
Lebanon 24
مسؤولون إيرانيون لنيويورك تايمز: لا نستبعد وقوف إسرائيل وراء الحرائق المنتشرة مؤخرا
16/09/2025 22:12:45
16/09/2025 22:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون إيرانيون لنيويورك تايمز: لا نستبعد وقوف إسرائيل وراء الحرائق المنتشرة مؤخرا
Lebanon 24
مسؤولون إيرانيون لنيويورك تايمز: لا نستبعد وقوف إسرائيل وراء الحرائق المنتشرة مؤخرا
16/09/2025 22:12:45
16/09/2025 22:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كريستوفر لاثام
كريستو
أمريكي
ام شو
تابت
علوي
قد يعجبك أيضاً
وضعه حرج للغاية.. محول كهرباء يحرق طفلاً!
Lebanon 24
وضعه حرج للغاية.. محول كهرباء يحرق طفلاً!
09:36 | 2025-09-16
16/09/2025 09:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل حول الأجسام الطائرة.. "انفجار غامض" في سماء الصين
Lebanon 24
جدل حول الأجسام الطائرة.. "انفجار غامض" في سماء الصين
04:00 | 2025-09-16
16/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يطلب تعويضا بـ15 مليار دولار من صحيفة شهيرة.. إليكم السبب
Lebanon 24
ترامب يطلب تعويضا بـ15 مليار دولار من صحيفة شهيرة.. إليكم السبب
02:29 | 2025-09-16
16/09/2025 02:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح في منجم ذهب إيراني.. وجدل حول الرواية الرسمية
Lebanon 24
اشتباك مسلح في منجم ذهب إيراني.. وجدل حول الرواية الرسمية
02:00 | 2025-09-16
16/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:49 | 2025-09-15
15/09/2025 10:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
15:26 | 2025-09-15
15/09/2025 03:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
12:30 | 2025-09-16
16/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
09:36 | 2025-09-16
وضعه حرج للغاية.. محول كهرباء يحرق طفلاً!
04:00 | 2025-09-16
جدل حول الأجسام الطائرة.. "انفجار غامض" في سماء الصين
02:29 | 2025-09-16
ترامب يطلب تعويضا بـ15 مليار دولار من صحيفة شهيرة.. إليكم السبب
02:00 | 2025-09-16
اشتباك مسلح في منجم ذهب إيراني.. وجدل حول الرواية الرسمية
22:49 | 2025-09-15
برجك اليوم
16:00 | 2025-09-15
لتجنب الشجارات بين الأزواج.. إليكم حيلة "طلاق المطار"
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 22:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 22:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 22:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24