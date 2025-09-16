لماذا لا تُرتّب أحرف لوحة المفاتيح أبجديًا؟ القصة وراء QWERTY

Advertisement

في أواخر القرن التاسع عشر، كانت الآلات الكاتبة تعتمد على قضبان معدنية لكل حرف، وعند الكتابة السريعة كانت هذه القضبان تتشابك وتتعطل. لحل هذه المشكلة، ابتكر الأمريكي شولز ترتيبًا جديدًا يُبعد الأحرف الشائعة الاستخدام عن بعضها لتقليل التصادم، فجاء تصميم QWERTY الذي حمل اسمه من أول ستة أحرف في الصف العلوي للوحة المفاتيح.ورغم ظهور تخطيطات بديلة أسرع وأكثر حداثة على مر السنين، ظل QWERTY هو الترتيب الأكثر انتشارًا حول العالم، وأصبح رمزًا للتعود والتاريخ أكثر من كونه الخيار الأمثل من الناحية التقنية.