Advertisement

منوعات

من ديون 23 ألف دولار إلى 5 آلاف فقط… كيف غيّر ChatGPT حياة أم أميركية؟

Lebanon 24
16-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1417927-638936649833986181.png
Doc-P-1417927-638936649833986181.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الشابة الأميركية جينيفر ألان من ولاية ديلاوير، في تصريحات حصرية، عن نجاحها في تقليص ديونها من 23 ألف دولار إلى 5 آلاف فقط، بعد خوض تحدٍ مدته 30 يومًا بمساعدة تطبيق ChatGPT.
Advertisement

تقول ألان إنها غرقت في الديون بعد ولادة طفلتها، إذ قضت 28 يومًا في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، واضطرت إلى الاعتماد على بطاقات الائتمان لتغطية النفقات في غياب إجازة أمومة مدفوعة الأجر. ومع تراكم الديون، قررت إطلاق تحدٍ يومي عبر حسابها على تيك توك تحت إشراف ChatGPT للحصول على أفكار عملية للادخار وزيادة الدخل.

خلال التحدي، طبّقت ألان اقتراحات متنوعة؛ من إنشاء مُتتبّع لسداد الديون على غوغل شيتس، إلى البحث عن أموال غير مُطالبة، والعمل في وظائف جانبية مثل تمشية الكلاب وبيع المنتجات على فيسبوك ماركت بليس. حتى المقترحات الطريفة، مثل رسم مبلغ الدين على بطيخة وعرضها للبيع على eBay، حيث تحولت إلى محتوى فيروسي جذب ملايين المشاهدات، ما ساعدها في جمع الأموال.

وكان أبرز إنجازاتها اكتشاف حساب وساطة قديم يعود إلى وظيفة سابقة يضم 102 ألف دولار، بعد أن نصحها ChatGPT بمراجعة كل الحسابات القديمة. هذا الاكتشاف، إلى جانب خطوات توفير أخرى، جعلها تخفّض ديونها بشكل كبير خلال أسابيع.

تقول ألان إن التجربة لم تكن فقط لتسديد الديون، بل لتغيير نظرتها إلى المال والانضباط المالي اليومي. وتضيف: "أهم ما تعلمته هو أن مواجهة الديون يوميًا وتغيير سلوكك تجاهها يصنع الفرق".
مواضيع ذات صلة
ترامب: وفرنا استثمارات بقيمة 17 تريليون دولار في غضون 5 أشهر فقط
lebanon 24
17/09/2025 07:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: نحذر من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى في محافظة غزة
lebanon 24
17/09/2025 07:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
23 ألف لبناني هجروا من قراهم في سوريا و"توجّه عشائري" لزيارة الشرع
lebanon 24
17/09/2025 07:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات مستعدة لدخول قطاع غزة من مصر ومن دول أخرى
lebanon 24
17/09/2025 07:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24

بوك مارك

ديلاوير

فيسبوك

فيروس

فيرو

غوغل

لايت

سابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:07 | 2025-09-17
23:23 | 2025-09-16
16:48 | 2025-09-16
16:44 | 2025-09-16
14:13 | 2025-09-16
09:36 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24