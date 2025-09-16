26
من ديون 23 ألف دولار إلى 5 آلاف فقط… كيف غيّر ChatGPT حياة أم أميركية؟
Lebanon 24
16-09-2025
|
23:00
كشفت الشابة الأميركية جينيفر ألان من ولاية
ديلاوير
، في تصريحات حصرية، عن نجاحها في تقليص ديونها من 23 ألف دولار إلى 5 آلاف فقط، بعد خوض تحدٍ مدته 30 يومًا بمساعدة تطبيق ChatGPT.
تقول ألان إنها غرقت في الديون بعد ولادة طفلتها، إذ قضت 28 يومًا في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، واضطرت إلى الاعتماد على بطاقات الائتمان لتغطية النفقات في غياب إجازة أمومة مدفوعة الأجر. ومع تراكم الديون، قررت إطلاق تحدٍ يومي عبر حسابها على تيك توك تحت إشراف ChatGPT للحصول على أفكار عملية للادخار وزيادة الدخل.
خلال التحدي، طبّقت ألان اقتراحات متنوعة؛ من إنشاء مُتتبّع لسداد الديون على
غوغل
شيتس، إلى البحث عن أموال غير مُطالبة، والعمل في وظائف جانبية مثل تمشية الكلاب وبيع المنتجات على
فيسبوك
ماركت بليس. حتى المقترحات الطريفة، مثل رسم مبلغ الدين على بطيخة وعرضها للبيع على eBay، حيث تحولت إلى محتوى فيروسي جذب ملايين المشاهدات، ما ساعدها في جمع الأموال.
وكان أبرز إنجازاتها اكتشاف حساب وساطة قديم يعود إلى وظيفة سابقة يضم 102 ألف دولار، بعد أن نصحها ChatGPT بمراجعة كل الحسابات القديمة. هذا الاكتشاف، إلى جانب خطوات توفير أخرى، جعلها تخفّض ديونها بشكل كبير خلال أسابيع.
تقول ألان إن التجربة لم تكن فقط لتسديد الديون، بل لتغيير نظرتها إلى المال والانضباط المالي اليومي. وتضيف: "أهم ما تعلمته هو أن مواجهة الديون يوميًا وتغيير سلوكك تجاهها يصنع الفرق".
في الصين.. اكتشاف تحنيط قديم ومعقّد يكشف أسرارًا غريبة
Lebanon 24
في الصين.. اكتشاف تحنيط قديم ومعقّد يكشف أسرارًا غريبة
00:07 | 2025-09-17
17/09/2025 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:23 | 2025-09-16
16/09/2025 11:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاب تعرضوا لتسمم جماعي
Lebanon 24
طلاب تعرضوا لتسمم جماعي
16:48 | 2025-09-16
16/09/2025 04:48:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل صادمة في قضية مقتل تشارلي كيرك.. هدية عائلية تتحول إلى أداة جريمة
Lebanon 24
تفاصيل صادمة في قضية مقتل تشارلي كيرك.. هدية عائلية تتحول إلى أداة جريمة
16:44 | 2025-09-16
16/09/2025 04:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لا تُرتّب أحرف لوحة المفاتيح أبجديًا؟ القصة وراء QWERTY
Lebanon 24
لماذا لا تُرتّب أحرف لوحة المفاتيح أبجديًا؟ القصة وراء QWERTY
14:13 | 2025-09-16
16/09/2025 02:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
