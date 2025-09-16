من ديون 23 ألف دولار إلى 5 آلاف فقط… كيف غيّر ChatGPT حياة أم أميركية؟

Advertisement

تقول ألان إنها غرقت في الديون بعد ولادة طفلتها، إذ قضت 28 يومًا في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، واضطرت إلى الاعتماد على بطاقات الائتمان لتغطية النفقات في غياب إجازة أمومة مدفوعة الأجر. ومع تراكم الديون، قررت إطلاق تحدٍ يومي عبر حسابها على تيك توك تحت إشراف ChatGPT للحصول على أفكار عملية للادخار وزيادة الدخل.خلال التحدي، طبّقت ألان اقتراحات متنوعة؛ من إنشاء مُتتبّع لسداد الديون على شيتس، إلى البحث عن أموال غير مُطالبة، والعمل في وظائف جانبية مثل تمشية الكلاب وبيع المنتجات على ماركت بليس. حتى المقترحات الطريفة، مثل رسم مبلغ الدين على بطيخة وعرضها للبيع على eBay، حيث تحولت إلى محتوى فيروسي جذب ملايين المشاهدات، ما ساعدها في جمع الأموال.وكان أبرز إنجازاتها اكتشاف حساب وساطة قديم يعود إلى وظيفة سابقة يضم 102 ألف دولار، بعد أن نصحها ChatGPT بمراجعة كل الحسابات القديمة. هذا الاكتشاف، إلى جانب خطوات توفير أخرى، جعلها تخفّض ديونها بشكل كبير خلال أسابيع.تقول ألان إن التجربة لم تكن فقط لتسديد الديون، بل لتغيير نظرتها إلى المال والانضباط المالي اليومي. وتضيف: "أهم ما تعلمته هو أن مواجهة الديون يوميًا وتغيير سلوكك تجاهها يصنع الفرق".