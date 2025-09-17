في الستينات.. أفلام خلقت صدامًا بين الدولة والرقابة المصرية

Advertisement

• Yankee: رفضه الرقباء بالإجماع، وبعد مراجعة مديرة الرقابة للفيلم، أيدت القرار.

• Elcisco: رأت الرقابة أنه يمجد الجريمة ويجعل من المجرم بطلًا، إضافة إلى ضعف مستواه الفني وسذاجة إخراجه.

• من أجل دولار بين الأسنان: رفض أيضًا، مع مطالبة الرقابة للمؤسسة بالتدقيق في استيراد الأفلام حتى لا تهدر أموال الدولة، وهو ما أغضب مسؤولي المؤسسة.

شهدت نهاية ستينيات القرن الماضي خلافًا كبيرًا بين المصري الأسبق الدكتور ثروت عكاشة وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بسبب رفض الرقابة عرض مجموعة من الأفلام المستوردة.القصة روتها اعتدال ممتاز، المديرة السابقة لجهاز الرقابة، في كتابها "مذكرات رقيبة سينما"، حيث كشفت أن المؤسسة العامة للسينما استوردت مجموعة أفلام وطلبت التصريح بعرضها. لكن الرقابة رفضت بعد مشاهدتها، معتبرة أنها لا تصلح للعرض في مصر.