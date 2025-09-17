Advertisement

متفرقات

أثناء قص شعره.. حلاق بريطاني ينقذ حياة مراهق

Lebanon 24
17-09-2025 | 04:55
في قصة إنسانية، أنقذ حلاق بريطاني حياة مراهق بعدما لاحظ وجود ورم صغير في رقبته أثناء قص الشعر، ليتبين لاحقًا أنه مصاب بنوع نادر من سرطان الجهاز اللمفاوي.

المراهق أوين نورغروف (17 عامًا) من بلدة لادلو في مقاطعة شروبشاير، كان يتردد كعادته على صالون "نيو ستايلز"، وهناك انتبه الحلاق فيرات دافوت أوغلو إلى كتلة صغيرة في الجانب الأيمن من رقبته.
فيرات لم يتجاهل ما لاحظه، بل قال له مباشرة: "من الأفضل أن تذهب إلى الطبيب وتفحص هذه الكتلة." وبالفعل توجه أوين إلى طبيبه، الذي أحاله إلى أخصائي، وبعد فحوص دقيقة تبيّن إصابته بسرطان نادر، ليبدأ علاجًا كيماويًا مكثفًا منذ كانون الثاني 2024.

والدته وصفت مرحلة العلاج بأنها "مرهقة جدًا"، موضحة أن جهازه المناعي انهار إلى الصفر، لكن عمره وطاقته ساعداه على مقاومة المرض.

هذا الأسبوع، التقى أوين بحلاقه فيرات لأول مرة منذ بدء العلاج، في لقاء مؤثر عبّر فيه عن امتنانه قائلاً: "أنا ممتن جدًا لأن فيرات لاحظ الورم. لو لم ينبهني، لربما ساءت الأمور أكثر."

من جهته، قال فيرات إنه شعر بالعاطفة تغمره حين عاد أوين إلى الصالون أصلع بسبب العلاج الكيماوي، مضيفًا: "لم أعرفه في البداية، لكن والده أخبرني بالقصة… الآن هو بخير، وهذا هو الأهم."
 
