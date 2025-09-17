فتيات الكهف في مصر.. مأساة عزلة استمرت 18 شهرًا

Advertisement

كشفت وسائل إعلام عن واقعة إنسانية صادمة في حي المشروع الأميركي بحلوان جنوب ، عُرفت إعلاميًا باسم "قضية فتيات الكهف"، بعد العثور على شقيقتين وطفلة صغيرة وقد أمضين نحو 18 شهرًا في عزلة شبه كاملة داخل شقة مظلمة بعيدًا عن المجتمع.وتبين أن الشقيقتين انسحبتا من الحياة العامة بعد تجارب زواج فاشلة وانفصال مرير، حيث قررتا إغلاق باب شقة العائلة على نفسيهما، ومعهما طفلة هي ابنة إحدى الأختين. ونتيجة هذه العزلة الطويلة، ظهرت على النساء الثلاث علامات الضعف والهزال، وسط تقارير تفيد بإصابتهن باكتئاب حاد وخوف مرضي من التعامل مع الآخرين.القصة خرجت إلى العلن بعد أن نشرت شقيقتهن الصغرى تفاصيل ما يحدث عبر ، لعدم قدرتها على مساعدتهن بمفردها. هذا الأمر دفع إلى التدخل عبر فريق التدخل السريع، الذي زار الشقة للوقوف على الوضع.وذكرت الوزارة في بيان أن الشقيقتين تعانيان من اضطرابات نفسية حادة، وأن حالتهما تستوجب متابعة متخصصة في مجال الصحة النفسية، بالإضافة إلى توفير دعم اجتماعي وإنساني لهن وللطفلة.شهادات الجيران كشفت أن العائلة ميسورة الحال، وأن لدى الشقيقتين ثلاثة أشقاء ذكور وثلاث شقيقات. ورجّح الجيران أن تكون الضغوط النفسية وفشل الزيجات السبب المباشر في انسحابهما من المجتمع، وصولًا إلى هذا الوضع المأساوي.وتبذل السلطات حتى الآن جهودًا لإقناع الشقيقتين بالخروج من الشقة وتلقي العلاج تحت إشراف مؤسسات الرعاية، لكنهما تبديان مقاومة شديدة لفكرة مغادرة العزلة التي فُرضت على حياتهما منذ نحو عامين.وزارة التضامن أوضحت أن فريق التدخل السريع وجّه ذوي الشقيقتين للتواصل مع للصحة النفسية، نظرًا لكون حالتهما تتطلب تدخّلًا متخصصًا خارج صلاحيات الوزارة. كما أكدت أن الأختين ليستا محتجزتين، بل اختارتا هذه العزلة بإرادتهما نتيجة وضعهما النفسي، وهو ما يجعل التعامل مع حالتهما أكثر تعقيدًا.القضية، التي أثارت موجة من التعاطف والصدمة على مواقع التواصل، أعادت فتح حول قضايا الصحة النفسية في مصر، وضرورة توفير رعاية متخصصة ودعم إنساني للأشخاص الذين يمرون بأزمات مشابهة، منعًا لتكرار مثل هذه المآسي.