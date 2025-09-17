Advertisement

Lebanon 24
17-09-2025 | 22:57
الحمل
قد تواجه بعض الاتهامات أو الاستفزازات في العمل، لكن الحكمة والهدوء تساعدك على تجاوز هذه المرحلة. ستتحسن أوضاعك قريبًا، وتفتح أمامك أبواب جديدة تعزز مكانتك المهنية والمادية. احرص على منح نفسك وقتًا للراحة بعيدًا عن التوتر.
الثور
الأيام المقبلة تحمل أخبارًا مفرحة على الصعيد المالي أو المهني، ربما تحصل على مكافأة أو تقدير. حاول ضبط أعصابك في النقاشات العائلية، ولا تهمل صحتك مهما كانت انشغالاتك.
الجوزاء
تمر بمرحلة ضغط نفسي، لكن قوتك الداخلية تساعدك على تجاوزها. تجنّب الاعتماد الكامل على الآخرين في إنجاز مهامك، وركز على مسؤولياتك. علاقتك العاطفية تحتاج لفهم أكبر، فشريكك يمر بضغط قد لا يُظهره.
السرطان
تُفتح أمامك فرص وعروض واعدة، لكن التعامل بحكمة سيجعلها مثمرة. تجنب الغيرة في علاقتك العاطفية وامنح شريكك الثقة. أمورك المالية تتحسن تدريجيًا، فلا تبالغ في القلق بشأن المستقبل.
الأسد
تدخل مرحلة جديدة مهنيًا وتتحمل مسؤولية قرارات مهمة اتخذتها مؤخرًا. ابتعد عن الجدال لحماية سمعتك، وركز على تنفيذ أفكارك الخلاقة بعناية. علاقتك العاطفية تحتاج لمراجعة صادقة ومصارحة.
العذراء
يبدأ يومك بطاقة قوية تساعدك على إنجاز المهام الصعبة. تجنّب التسرع في القرارات المالية، وكن هادئًا في التعامل مع الشريك.
الميزان
العمل يفرض عليك مسؤوليات إضافية، لكنك قادر على تجاوزها. ابتعد عن الخلافات الجانبية، وكن صريحًا مع شريكك لتعزيز العلاقة.
العقرب
تتمتع بطاقة قوية تمكنك من تحقيق إنجازات مهمة، لكن انتبه لترتيب أولوياتك وعدم الاستسلام للضغوط. في الحب، يحتاج شريكك إلى صبرك وتفاهمك.
القوس
تُفتح أمامك فرص جديدة، استفد منها بحكمة. الأجواء العاطفية هادئة، وتتحسن أوضاعك المالية تدريجيًا.
الجدي
تواجه ضغوطًا مهنية تسبب التوتر، لكنك تمتلك القدرة على إدارتها. لا تعتمد على الآخرين كثيرًا، واهتم بشريكك عاطفيًا.
الدلو
تواجه بعض الاستفزازات في العمل، لكن التعامل بهدوء يساعدك على تجاوزها. ستفتح أمامك فرص جديدة لاحقًا، واحرص على تخصيص وقت للراحة.
الحوت
يحمل اليوم أخبارًا إيجابية على الصعيد المالي والمهني، وقد تحصل على تقدير مستحق. لا تهمل صحتك وخصص وقتًا للراحة والاسترخاء.
