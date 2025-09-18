خلال عملية ولادة.. أطباء اشتبكوا بين بعضهم

Advertisement

تُظهر اللقطات امرأة في حالة مخاض تُنقل إلى غرفة الولادة على كرسي متحرك، قبل أن تندلع مشادة عنيفة بين الطبيبة شيفاني لاريا وزميليها يوغيتا تياغي وشانو أغراوال، اللذين شدّاها من شعرها وضرباها، فيما حاول طبيب آخر التدخل لكنه تعرّض للتهديد.الواقعة وقعت مساء 11 أيلول، وارتبطت بخلافات سابقة حول مهام المناوبات الليلية بين المتدربين. وقدمت الطبيبة الضحية شكوى كتابية إلى إدارة الكلية طالبت فيها باتخاذ إجراءات صارمة ضد زميليها.وأكد الدكتور ناجيندرا سينغ، مشرف مستشفى الكلية، أن لجنة تحقيق من أربعة أعضاء شُكّلت فور تسلّم الشكوى، موضحًا أن الأطباء الثلاثة ينتمون إلى الدفعة نفسها في برنامج بكالوريوس الطب والجراحة.