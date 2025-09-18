Advertisement

منوعات

خلال عملية ولادة.. أطباء اشتبكوا بين بعضهم

Lebanon 24
18-09-2025 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1418586-638938080558339496.png
Doc-P-1418586-638938080558339496.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت كلية بيرسا موندا الطبية الحكومية في مقاطعة شهدول بولاية ماديا براديش الهندية حادثة مروعة داخل غرفة الولادة، حيث اعتدى طبيبان متدربان على زميلتهما أثناء مناوبتها الليلية، في مشهد صُوّر بالفيديو وأثار موجة واسعة من الاستنكار.
Advertisement

تُظهر اللقطات امرأة في حالة مخاض تُنقل إلى غرفة الولادة على كرسي متحرك، قبل أن تندلع مشادة عنيفة بين الطبيبة شيفاني لاريا وزميليها يوغيتا تياغي وشانو أغراوال، اللذين شدّاها من شعرها وضرباها، فيما حاول طبيب آخر التدخل لكنه تعرّض للتهديد.

الواقعة وقعت مساء 11 أيلول، وارتبطت بخلافات سابقة حول مهام المناوبات الليلية بين المتدربين. وقدمت الطبيبة الضحية شكوى كتابية إلى إدارة الكلية طالبت فيها باتخاذ إجراءات صارمة ضد زميليها.

وأكد الدكتور ناجيندرا سينغ، مشرف مستشفى الكلية، أن لجنة تحقيق من أربعة أعضاء شُكّلت فور تسلّم الشكوى، موضحًا أن الأطباء الثلاثة ينتمون إلى الدفعة نفسها في برنامج بكالوريوس الطب والجراحة.

 
مواضيع ذات صلة
الجميل: اللبنانيون على موعد حتمي مع ولادة "لبنان الجديد"
lebanon 24
18/09/2025 16:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب من مشهد: ولادة النبي شكلت تحوّلًا عالميًا وإنقاذًا للإنسانية
lebanon 24
18/09/2025 16:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: ولادة الهيئة الناظمة تؤسس لنهاية "ثقافة العتمة" في لبنان
lebanon 24
18/09/2025 16:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الصدّي: ولادة الهيئة الناظمة خطوة أساسية لإصلاح الكهرباء
lebanon 24
18/09/2025 16:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24

ماديا براديش

الهندية

الهندي

براديش

الجراح

الهند

بيرس

براد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:35 | 2025-09-18
05:15 | 2025-09-18
04:26 | 2025-09-18
03:10 | 2025-09-18
23:47 | 2025-09-17
23:27 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24