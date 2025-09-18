30
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
خلال عملية ولادة.. أطباء اشتبكوا بين بعضهم
Lebanon 24
18-09-2025
|
08:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت كلية بيرسا موندا الطبية الحكومية في مقاطعة شهدول بولاية
ماديا براديش
الهندية
حادثة مروعة داخل غرفة الولادة، حيث اعتدى طبيبان متدربان على زميلتهما أثناء مناوبتها الليلية، في مشهد صُوّر بالفيديو وأثار موجة واسعة من الاستنكار.
Advertisement
تُظهر اللقطات امرأة في حالة مخاض تُنقل إلى غرفة الولادة على كرسي متحرك، قبل أن تندلع مشادة عنيفة بين الطبيبة شيفاني لاريا وزميليها يوغيتا تياغي وشانو أغراوال، اللذين شدّاها من شعرها وضرباها، فيما حاول طبيب آخر التدخل لكنه تعرّض للتهديد.
الواقعة وقعت مساء 11 أيلول، وارتبطت بخلافات سابقة حول مهام المناوبات الليلية بين المتدربين. وقدمت الطبيبة الضحية شكوى كتابية إلى إدارة الكلية طالبت فيها باتخاذ إجراءات صارمة ضد زميليها.
وأكد الدكتور ناجيندرا سينغ، مشرف مستشفى الكلية، أن لجنة تحقيق من أربعة أعضاء شُكّلت فور تسلّم الشكوى، موضحًا أن الأطباء الثلاثة ينتمون إلى الدفعة نفسها في برنامج بكالوريوس الطب والجراحة.
مواضيع ذات صلة
الجميل: اللبنانيون على موعد حتمي مع ولادة "لبنان الجديد"
Lebanon 24
الجميل: اللبنانيون على موعد حتمي مع ولادة "لبنان الجديد"
18/09/2025 16:26:24
18/09/2025 16:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب من مشهد: ولادة النبي شكلت تحوّلًا عالميًا وإنقاذًا للإنسانية
Lebanon 24
الخطيب من مشهد: ولادة النبي شكلت تحوّلًا عالميًا وإنقاذًا للإنسانية
18/09/2025 16:26:24
18/09/2025 16:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: ولادة الهيئة الناظمة تؤسس لنهاية "ثقافة العتمة" في لبنان
Lebanon 24
جعجع: ولادة الهيئة الناظمة تؤسس لنهاية "ثقافة العتمة" في لبنان
18/09/2025 16:26:24
18/09/2025 16:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدّي: ولادة الهيئة الناظمة خطوة أساسية لإصلاح الكهرباء
Lebanon 24
الصدّي: ولادة الهيئة الناظمة خطوة أساسية لإصلاح الكهرباء
18/09/2025 16:26:24
18/09/2025 16:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ماديا براديش
الهندية
الهندي
براديش
الجراح
الهند
بيرس
براد
قد يعجبك أيضاً
حادث جوي خطير كاد أن يتعرض له ترامب.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
حادث جوي خطير كاد أن يتعرض له ترامب.. ماذا حصل؟
08:35 | 2025-09-18
18/09/2025 08:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
Lebanon 24
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
05:15 | 2025-09-18
18/09/2025 05:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أدوات منزلية شائعة قد تضر بالصحة.. ما هي؟
Lebanon 24
3 أدوات منزلية شائعة قد تضر بالصحة.. ما هي؟
04:26 | 2025-09-18
18/09/2025 04:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في تركيا.. رافعة تنقل جثمان أحد أضخم الرجال في العالم (فيديو)
Lebanon 24
في تركيا.. رافعة تنقل جثمان أحد أضخم الرجال في العالم (فيديو)
03:10 | 2025-09-18
18/09/2025 03:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة "أي بي سي" توقف برنامج جيمي كيميل الشهير.. ما السبب؟
Lebanon 24
قناة "أي بي سي" توقف برنامج جيمي كيميل الشهير.. ما السبب؟
23:47 | 2025-09-17
17/09/2025 11:47:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
15:30 | 2025-09-17
17/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:35 | 2025-09-18
حادث جوي خطير كاد أن يتعرض له ترامب.. ماذا حصل؟
05:15 | 2025-09-18
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
04:26 | 2025-09-18
3 أدوات منزلية شائعة قد تضر بالصحة.. ما هي؟
03:10 | 2025-09-18
في تركيا.. رافعة تنقل جثمان أحد أضخم الرجال في العالم (فيديو)
23:47 | 2025-09-17
قناة "أي بي سي" توقف برنامج جيمي كيميل الشهير.. ما السبب؟
23:27 | 2025-09-17
في أميركا.. مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين بإطلاق نار
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 16:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 16:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 16:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24