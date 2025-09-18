ميناء غارق من العصر البطلمي… اكتشاف أثري مذهل في دولة عربية (صور)

أعلنت والآثار ، عن اكتشاف شواهد أثرية مذهلة تحت مياه ، تكشف عن وجود ميناء قديم يعود للعصر البطلمي، وذلك ضمن أعمال المسح الأثري على سواحل مدينة الإسكندرية.

وأوضحت الوزارة أن الميناء المكتشف كان مرتبطًا بمعبد تابوزيريس مجنا، ويتصل مباشرة بالبحر المتوسط، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في التخطيط المعماري والملاحي خلال تلك الحقبة.





ويأتي هذا الاكتشاف بالتعاون مع البعثة الأثرية الدومينيكانية، وإدارة المساحة البحرية التابعة للقوات البحرية المصرية، إلى جانب للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار.



وأظهرت نتائج المسح أن خط الساحل القديم كان يبعد نحو أربعة كيلومترات عن الساحل الحالي، وأن الموقع احتوى على ميناء داخلي محاط بشعاب مرجانية، مع مراسي حجرية ومعدنية بأحجام مختلفة، إلى جانب كميات كبيرة من "الأمفورات" وهي أوعية فخارية كبيرة الحجم كانت تستخدم في التجارة خلال العصر البطلمي.





كما كشف الغوص عن امتداد نفق أثري يربط بين معبد "تابوزيريس مجنا" والبحر المتوسط حتى منطقة "سلام 5"، فقد عُثر على شواهد تؤكد وجود نشاط بحري منتظم ومخطط في تلك المنطقة.



