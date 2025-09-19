30
منوعات
كيف تصبح مليونيرًا… وربما مليارديرًا؟ نصائح ذهبية من خبراء المال
Lebanon 24
19-09-2025
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحلم كثيرون بالوصول إلى مرتبة "المليونير" وربما "الملياردير"، لكن النجاح المالي لا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل عبر خطة واضحة وصبر طويل. ويؤكد خبراء المال والأعمال أن الفرص موجودة دائمًا لمن يستعد جيدًا لاقتناصها.
تغيير العقلية أولًا
الخطوة الأولى هي التخلص من المعتقدات السلبية مثل: "لن أصبح غنيًا أبدًا"، واستبدالها بإيمان داخلي بأن
الثروة
ممكنة ومستحقة. معظم أصحاب الملايين بنوا ثرواتهم بأنفسهم من الصفر من دون ميراث أو دخل ضخم.
التقدم التدريجي هو المفتاح
بناء الثروة يشبه سباقًا طويلًا، لا قفزة سريعة. ركّز على التحسن المستمر والالتزام بالخطة حتى في لحظات الإحباط أو التقدم البطيء.
إدارة المال والانضباط المالي
يُنصح بوضع ميزانية شهرية دقيقة، حيث تشير دراسات إلى أن 93% من أصحاب الملايين يراقبون دخلهم وينظمونه. التخلص من الديون ذات الفوائد العالية أولوية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 15% من الدخل للاستثمار المستمر طويل الأجل في أصول ترتفع قيمتها مثل العقارات أو الأسهم.
صندوق للطوارئ وتنويع الدخل
الادخار التدريجي لتكوين "وسادة أمان" يحمي من الصدمات، مع ضرورة تنويع مصادر الدخل واستغلال المهارات في أعمال إضافية أو مشاريع خاصة.
التكنولوجيا والمرونة
استخدام التقنيات الحديثة، والعمل عن بُعد عند الإمكان، يقلل التكاليف ويزيد الإنتاجية. كما أن التكيف مع التغيرات ومراجعة الاستراتيجيات عند الحاجة سمة مشتركة بين الناجحين.
رفض الاحتيال… والتركيز على القيم
الابتعاد عن أساليب الثراء السريع والاحتيال يضمن استدامة النجاح. التركيز على بناء قيمة حقيقية لا على المال فقط يجعل الإنجاز مستدامًا وأكثر تأثيرًا.
التبرع يفتح الأبواب
يشدد خبراء المال على أن العطاء جزء من معادلة الثراء، فالتبرع السخي يخلق فرصًا غير متوقعة ويزيد من شبكة العلاقات والثقة. (روسيا اليوم)
