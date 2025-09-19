Advertisement

فيديو سرقة أسلاك كهربائية يؤدي للقبض على المتهمين في مصر

Lebanon 24
19-09-2025 | 12:37
كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.
وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم. وبضبطه ومواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو الذي ظهر في المقطع، وأرشد عن المسروقات التي تم ضبطها بحوزة أحد الأشخاص، يعمل تاجر خردة، وجرى ضبطه كذلك.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. (اليوم السابع)
