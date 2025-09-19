فيديو سرقة أسلاك كهربائية يؤدي للقبض على المتهمين في مصر

Advertisement

كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على ، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخل أحد العقارات بدائرة بمحافظة .وبعد الفحص والتحري، تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم. وبضبطه ومواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو الذي ظهر في المقطع، وأرشد عن المسروقات التي تم ضبطها بحوزة أحد الأشخاص، يعمل تاجر خردة، وجرى ضبطه كذلك.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. (اليوم السابع)