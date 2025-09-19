Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
19-09-2025 | 23:00
الحمل
بعض الخلافات البسيطة قد تطرأ في محيط العمل، لكن الهدوء سيساعدك على تجاوزها بذكاء. كلمات الإشادة من مديرك ستعزز ثقتك بنفسك وتدفعك لمزيد من الإنجازات.

الثور
القرارات المهمة تطرق بابك هذا الأسبوع، لذا تعامل معها برويّة. لا تؤجل مهامك، وامنح عائلتك جزءًا من وقتك لتعيد التوازن في حياتك الشخصية.
الجوزاء
التركيز والالتزام في العمل يعودان من جديد بعد فترة من التشتت. عاطفيًا، حاول إصلاح الخلافات مع الشريك بالإنصات أكثر لمطالبه واحتياجاته.

السرطان 
عروض ومشاريع مهمة تلوح في الأفق، فادرسها جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة. اجتماع مع الأصدقاء قد يجدد طاقتك. أما في الحب، فالصبر مطلوب لتفهم تصرفات الشريك.

الأسد 
اليوم ليس مناسبًا للقرارات المتسرعة. أخبار سعيدة قد تصلك قريبًا، ونصيحة صديق قد تكون بمثابة نقطة تحول. على الصعيد العاطفي، الحوار الصريح مع الشريك يبدد الشكوك.

العذراء 
الإرهاق يترك أثره عليك، فحاول تنظيم وقتك لاستعادة النشاط. الجانب العاطفي بحاجة إلى عناية أكبر كي لا تتسع الفجوة بينك وبين الشريك.

الميزان 
بعض التوترات في العمل ستنتهي لصالحك. حاول أن ترد على استفسارات الزملاء بحرفية. في الحب، لا تدع القلق يسيطر على مشاعرك تجاه الشريك.

العقرب 
اليوم يحمل بعض التحديات، لكن الحكمة ستقودك لتجاوزها. الشريك قد يمر بمرحلة حساسة تتطلب منك صبرًا واهتمامًا خاصًا.

برج القوس 
العناد لن ينفعك اليوم، بل الاستماع للآخرين سيجنبك مشاكل إضافية. على الصعيد العاطفي، العلاقة تتطور بوتيرة سريعة، فكن مستعدًا للمتغيرات.

الجدي 
جهودك السابقة تؤتي ثمارها، وقد تجد نفسك أمام فرصة للترقية أو زيادة مالية. تجنب الأشخاص السلبيين، واحرص على كلماتك مع الشريك لتفادي أي خلاف.

الدلو 
تجنب التصرف بأنانية، وحافظ على هدوئك مع الشريك لتجاوز الخلافات. القلق يثقل كاهلك، لكن التفكير بهدوء سيمنحك حلولًا مناسبة.

الحوت 
الوضع المادي يسبب بعض القلق، لكنه لن يطول. اصبر قليلًا، فالمفاجآت الإيجابية في طريقها إليك. نزهة عائلية قد تكون الحل الأمثل للتخفيف من الضغوط.(رأي اليوم)



