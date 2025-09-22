Advertisement

Lebanon 24
22-09-2025 | 22:54
الحمل
تصرفاتك المزاجية قد تؤثر على زملائك في العمل، لذا احرص على ضبط أعصابك. مهنيتك ستساعدك على النجاح، وعلاقتك بالشريك مستقرة، فقط واصل التركيز على مهامك اليومية.
الثور
قد تواجهك أحداث عائلية مفاجئة تؤدي إلى تعديل جدول عملك. الضغوط قد تؤثر على صحتك النفسية، لذلك احرص على ممارسة الرياضة أو اليوغا لتخفيف التوتر، وكن حذرًا في علاقاتك العاطفية.
الجوزاء
حافظ على أدائك وطور مهاراتك، حتى لو شعرت أحيانًا بعدم التقدير الكافي. استفد من خبرات من حولك لتعزيز إمكانياتك المهنية.
السرطان
تركز على تطوير نفسك، لكن تواجه حيرة في بعض الأمور العائلية. كن حذرًا من الأشخاص الذين يظهرون الدعم أمامك لكن يتحدثون بالسوء خلف ظهرك. ممارسة الرياضة ستساعدك على تخفيف التوتر، وعلاقتك العاطفية بحاجة إلى اهتمامك.
الأسد
تمر بفترة من الحزن وخيبة الأمل، لكن الصبر والتعامل بهدوء يساعدك على تجاوز الصعوبات. شريكك يقدم لك الدعم الضروري لتخطي الضغوط.
العذراء
تنتهي اليوم من مسألة مهنية كانت تسبب ضغطًا كبيرًا، وستشعر بالراحة بعد ذلك. قد تتلقى عروضًا مهمة، فادرسها جيدًا واختر الأنسب. يمكنك الاستمتاع بإجازة قصيرة في فترة العيد.
الميزان
يوم هادئ نسبيًا، لكن بعض القرارات المزعجة قد تظهر في العمل. حاول التكيف معها وابحث عن البديل الأفضل لتحقيق النتائج المرجوة.
العقرب
العمل يفرض عليك ضغوطًا كبيرة، وقد تؤثر المهام المتراكمة على أعصابك. حاول التعامل بلطف مع مشاكل العائلة، وقد تضطر لتأجيل خطط السفر المقررة، لكن الوضع مؤقت.
القوس
مزاجك المتقلب قد يؤثر على أدائك المهني. تجاهل التعليقات السلبية وركز على أعمالك وعلاقاتك الشخصية، حيث تسير أمورك العاطفية بشكل جيد.
الجدي
تتلقى اليوم عروضًا ومهامًا متعددة، وقد تشعر بالكسل أحيانًا، لكن النشاط والتركيز ضروريان. تصل أخبار عن عمل أو قصة حب سابقة، مما يجلب لك شعورًا بالرضا.
الدلو
تشعر بالإرهاق، وقد تفكر في أخذ استراحة لاستعادة طاقتك. تجنب الغضب أمام الزملاء أو الانتقادات المبالغ فيها، فالوضع سيتحسن قريبًا وستظهر فرص جديدة.
الحوت
قد تواجه أحداثًا صعبة تسبب إحباطًا وضغطًا نفسيًا. إذا ازداد القلق، خذ استراحة مؤقتة واطلب دعم الأصدقاء الموثوقين لتجاوز هذه المرحلة بنجاح.
