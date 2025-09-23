رغم شح الإمكانات.. مسرح سلمية السورية ينهض من جديد

Advertisement

في مدينة سلمية ، التي عُرفت تاريخيًا بكونها موطنًا للشعر والأدب، يشق المسرح طريقه من جديد وسط ظروف بالغة الصعوبة. فبعد التوقف بسبب الحرب وشحّ الموارد، تعود فرقة "كور الزهور" المسرحية للعمل، تزامنًا مع التحضير لانطلاق الخامسة من "مهرجان الماغوط المسرحي" في 6 تشرين الأول المقبل.الفرقة التي تأسست عام 1994 عانت كثيرًا خلال سنوات الحرب، إذ اضطر معظم أعضائها إلى ممارسة أعمال بعيدة تمامًا عن الفن، مثل قيادة سيارات الأجرة لتأمين . لكن شغفهم بالمسرح دفعهم للاستمرار بإجراء تدريبات متواضعة وتحضير نصوص بأبسط الإمكانات.المخرج والممثل محمد الشعراني، أحد أبرز وجوه المسرح في سلمية، قال لـ"إرم نيوز": "التحدي الأكبر كان دائمًا في كيفية استمرار الفعل الثقافي رغم كل الشقاء والمعاناة. المسرح لم يعد يطعم خبزًا، لكننا لم نتوقف عن الحلم".الشعراني نفسه لجأ إلى تحويل سيارته إلى "تكسي" للأجرة لدعم نفسه ماديًا، لكنه استمر في تقديم عروض مسرحية بجهود فردية، بعضها في إطار المونودراما التي تعتمد على ممثل واحد لتقليل التكاليف.برفقة عدد من الشباب والشابات، مثل نبيل جاكيش، شريف ديوب، حنان عابد، مصطفى الحاج وغيرهم، تمكن من إبقاء شعلة المسرح متقدة، حتى عادت مؤخرًا ومنحت موافقتها الرسمية لإعادة تنظيم المهرجان المسرحي.ويؤكد الشعراني أن الهدف لم يكن يومًا تحقيق الربح المادي، بل ترك بصمة ثقافية في مشهد فني أنهكته سنوات الحرب. ويضيف: "هناك قدرية تدفعنا للاستمرار، مهما كانت الظروف قاسية. المسرح بالنسبة لنا حياة، وهو أثمن من أي شيء آخر".