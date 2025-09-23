Advertisement

Weapons.. إنتاج متواضع وإيرادات بـ263 مليون دولار عالميًا

Lebanon 24
23-09-2025 | 05:00
حقق فيلم الرعب الأميركي "Weapons"، للمخرج زاك كريجر، نجاحًا مبهرًا منذ طرحه، إذ بلغت إيراداته حول العالم 263 مليون دولار، مقارنة بميزانية إنتاج متواضعة نسبيًا بلغت 38 مليون دولار فقط.
الفيلم حاز على إعجاب واسع من النقاد والجمهور على حد سواء، إذ حصل على تقييم 94% من النقاد و85% من الجمهور على موقع "Rotten Tomatoes"، ما يجعله واحدًا من أبرز أفلام الرعب في السنوات الأخيرة، ويعزز مسيرة كريجر بعد نجاحه الأول بفيلم "Barbarian".

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية العمة "غلاديس"، التي تُعد المحرك الشرير الأساسي للقصة، رغم أن خلفيتها لا تزال غامضة. هذا الغموض دفع المخرج كريجر للتصريح بأنه بدأ مناقشات مع شركة "وارنر براذرز" لإنتاج فيلم "Prequel" (مكمل سابق للأحداث) يركز بالكامل على ماضي شخصية "غلاديس".

وفي حديث مع مجلة "Fangoria"، قال كريجر: "الفكرة حقيقية وليست مجرد كلام. كنت أفكر بها منذ البداية، وهناك قصة جاهزة قد توسع عالم Weapons أكثر فأكثر".

نجاح الفيلم يفتح الباب أمام سلسلة جديدة من أعمال الرعب، مع توقعات بأن يشهد الجزء السابق المرتقب مزيدًا من التفاصيل حول شخصية "غلاديس"، مما يمنح المشاهدين فرصة لفهم أعمق للأحداث والدوافع.

وبهذا الإنجاز، ينضم "Weapons" إلى قائمة الأفلام التي نجحت في تحقيق عائدات ضخمة مقارنة بميزانيتها، ليؤكد أن أفلام الرعب ما تزال قادرة على اجتذاب الجمهور عالميًا، سواء بقصص مبتكرة أو شخصيات شريرة ذات أبعاد نفسية معقدة.
