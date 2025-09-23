27
منوعات
أبراج على موعد مع الحظ والانفراجات قريبًا
Lebanon 24
23-09-2025
|
23:00
A-
A+
توقّع خبراء
الفلك
أن تشهد الفترة المقبلة تحسّنًا لافتًا في أوضاع بعض الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والمادي، مع دخول طاقات جديدة تمنحها دعمًا وحيوية لتحقيق أهدافها.
الأبراج الأكثر حظًا
الحمل: فرص مهنية مميزة واندفاع قوي للبدء بخطوات ناجحة.
الجوزاء: لقاءات واتصالات مهمة تغيّر المسار وتعزّز العلاقات الاجتماعية.
الأسد
: طاقة داعمة في العمل تفتح أبواب الترقي وتحقيق إنجازات بارزة بدعم المحيطين.
القوس
: حظ يرافق المغامرات والقرارات الجديدة ويمنح تفاؤلًا يجذب الفرص.
الحوت
: خروج من الضغوط نحو استقرار نفسي ومهني مع
آفاق
جديدة للنجاح. (المصري اليوم)
