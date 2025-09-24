Advertisement

شهدت حكم ثلاثة من سلاطين الدولة العثمانية... وفاة أكبر معمرة تركية عن هذا العمر (صورة)

Lebanon 24
24-09-2025 | 16:00
توفيت المعمرة التركية عائشة بايري صباح اليوم عن عمر ناهز 127 عامًا، بعد حياة طويلة امتدت من أواخر الدولة العثمانية إلى العصر الحديث للجمهورية التركية، حاملة معها شهادة حية على تحولات تاريخية هائلة.
وُلدت بايري في 1 تموز 1898 في ولاية أماسيا شمال غربي تركيا، ونشأت في فترة مليئة بالتقلبات والتحديات داخل الدولة العثمانية.


شهدت خلال حياتها حكم ثلاثة من سلاطين الدولة العثمانية: عبد الحميد الثاني، ومحمد رشاد الخامس، ومحمد وحيد الدين السادس، لتكون شاهدًا مباشرًا على نهاية العهد العثماني وبداية الجمهورية التركية.


مع إعلان الجمهورية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، استمرت بايري في متابعة الأحداث السياسية والاجتماعية، وشهدت تولي 12 رئيسًا للحكم حتى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ما جعلها مصدرًا حيًا لتاريخ تركيا على مدى أكثر من قرن.


وظلت بايري متابعة للتحولات الكبرى في البلاد، لتصبح حياتها بمثابة سجل حي لتغيرات تركيا من عصر السلاطين إلى الجمهورية الحديثة.


وودعت الأسرة والمعارف بايري بعد دخولها المستشفى إثر معاناتها من ضيق في التنفس وفشل بعض أعضاء الجسم الحيوية، وأقيمت جنازتها في جامع حاجي مصطفى بمنطقة سولووفا في أماسيا، حيث وُرِيت الثرى في مقبرة البلدة.



وعائشة بايري خلفت وراءها خمسة أبناء، وعائلة كبيرة ضمت عشرين حفيدًا، رافقوها خلال مسيرتها الطويلة وشهدوا على تاريخ استثنائي امتد أكثر من 120 عامًا.
