Advertisement

منوعات

دبي تدخل موسوعة غينيس بأغلى فنجان قهوة في العالم.. كم بلغ سعره؟

Lebanon 24
25-09-2025 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1421219-638943827358452414.png
Doc-P-1421219-638943827358452414.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة Daily Mail إنه تم في مدينة دبي، تسجيل رقم قياسي في سعر  أغلى فنجان قهوة يباع في العالم، حيث بلغ سعر الكوب الواحد منها حوالي 673 دولارا.
Advertisement
 
وجرت الإشارة إلى أن سلسلة مقاهي Roaster's Specialty Coffee House دخلت في 13 أيلول، في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
 
ونوهت الصحيفة بأنه تم تحضير فنجان القهوة باستخدام طريقة الصب (V60)، باستخدام حبوب قهوة مستوردة من مزرعة Hacienda La Esmeralda في بنما.
 
وقال الصحيفة: "إنها مشهورة بنكهة الزهور والفاكهة والحمضيات، مما يخلق انطباعا نابضا بالحياة حقا". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
من ميسي إلى رونالدو.. نجوم كرة القدم يتباهون بأغلى السيارات في العالم
lebanon 24
25/09/2025 09:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف تأثير أول كوب قهوة في اليوم
lebanon 24
25/09/2025 09:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها لشهر آب؟
lebanon 24
25/09/2025 09:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني التي نفذها خلال الـ 24 ساعة الماضية؟
lebanon 24
25/09/2025 09:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24

غينيس للأرقام القياسية

روسيا اليوم

فنجان قهوة

روسيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:13 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:50 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:42 | 2025-09-24
23:13 | 2025-09-24
23:00 | 2025-09-24
22:50 | 2025-09-24
16:00 | 2025-09-24
14:49 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24