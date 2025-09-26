في اليونان.. مسن بحوزته آثار وجنين بشري داخل جرة

Advertisement

أعلنت السلطات في توقيف رجل يبلغ من العمر 77 عاماً بعد العثور في منزله على مجموعة من القطع الأثرية النادرة بلغ عددها 39 قطعة، من بينها مزهريات، ورؤوس من الرخام والطين، إضافة إلى جرة وُجد بداخلها جنين بشري محفوظ.الشرطة أوضحت أن الرجل كان قد تلقّى سابقاً أمراً رسمياً بتسليم 16 قطعة أثرية من مجموعته الخاصة إلى السلطات المختصة، لكنه لم يمتثل لذلك، ما أدّى إلى إلغاء رخصته القانونية ومداهمة منزله ثم اعتقاله.ووفق التحقيقات، كان المسن قد حصل في وقت سابق على موافقة لاقتناء 12 قطعة من أصل 28 طلب ترخيصها، غير أن رفضه تسليم القطع المتبقية اعتُبر مخالفة جسيمة لقوانين حماية التراث الثقافي.المتهم يواجه الآن سلسلة من التهم تشمل انتهاك القوانين الأثرية والاتجار غير المشروع بالآثار، فيما يثير العثور على "الجنين " داخل جرة قديمة تساؤلات صادمة حول كيفية وصوله إلى مجموعته.السلطات أشارت إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وأنها قد تكشف عن شبكة أوسع من المتورطين في تجارة غير شرعية للآثار في البلاد.