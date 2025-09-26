29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
في اليونان.. مسن بحوزته آثار وجنين بشري داخل جرة
Lebanon 24
26-09-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات في
اليونان
توقيف رجل يبلغ من العمر 77 عاماً بعد العثور في منزله على مجموعة من القطع الأثرية النادرة بلغ عددها 39 قطعة، من بينها مزهريات، ورؤوس من الرخام والطين، إضافة إلى جرة وُجد بداخلها جنين بشري محفوظ.
Advertisement
الشرطة أوضحت أن الرجل كان قد تلقّى سابقاً أمراً رسمياً بتسليم 16 قطعة أثرية من مجموعته الخاصة إلى السلطات المختصة، لكنه لم يمتثل لذلك، ما أدّى إلى إلغاء رخصته القانونية ومداهمة منزله ثم اعتقاله.
ووفق التحقيقات، كان المسن قد حصل في وقت سابق على موافقة لاقتناء 12 قطعة من أصل 28 طلب ترخيصها، غير أن رفضه تسليم القطع المتبقية اعتُبر مخالفة جسيمة لقوانين حماية التراث الثقافي.
المتهم يواجه الآن سلسلة من التهم تشمل انتهاك القوانين الأثرية والاتجار غير المشروع بالآثار، فيما يثير العثور على "الجنين
البشري
" داخل جرة قديمة تساؤلات صادمة حول كيفية وصوله إلى مجموعته.
السلطات أشارت إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وأنها قد تكشف عن شبكة أوسع من المتورطين في تجارة غير شرعية للآثار في البلاد.
مواضيع ذات صلة
مشهد تمثيليّ أثار الجدل... رقصٌ داخل قاعة المحكمة!
Lebanon 24
مشهد تمثيليّ أثار الجدل... رقصٌ داخل قاعة المحكمة!
26/09/2025 12:23:35
26/09/2025 12:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في مطار أميركيّ... أخفى رفاتاً بشريّة داخل الحقيبة! (صور)
Lebanon 24
في مطار أميركيّ... أخفى رفاتاً بشريّة داخل الحقيبة! (صور)
26/09/2025 12:23:35
26/09/2025 12:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن الداخلي بالحسكة: بعض السجناء حاولوا إثارة الفوضى والفرار من سجن الكلاسة
Lebanon 24
الأمن الداخلي بالحسكة: بعض السجناء حاولوا إثارة الفوضى والفرار من سجن الكلاسة
26/09/2025 12:23:35
26/09/2025 12:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف متهم بجرائم سلب.. هذا ما ضبط بحوزته
Lebanon 24
توقيف متهم بجرائم سلب.. هذا ما ضبط بحوزته
26/09/2025 12:23:35
26/09/2025 12:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
البشري
الترا
يونان
ليونا
تابع
قد يعجبك أيضاً
حريق كبير في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وجرحى
Lebanon 24
حريق كبير في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وجرحى
05:12 | 2025-09-26
26/09/2025 05:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية سطو جماعي على متجر مجوهرات في كاليفورنيا
Lebanon 24
عملية سطو جماعي على متجر مجوهرات في كاليفورنيا
05:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيلفي خطير وسط الإعصار يورّط امرأتين في هونغ كونغ
Lebanon 24
سيلفي خطير وسط الإعصار يورّط امرأتين في هونغ كونغ
01:00 | 2025-09-26
26/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثالث عملية تهريب مخدرات خلال 5 أيام.. هذا ما حصل في تونس
Lebanon 24
ثالث عملية تهريب مخدرات خلال 5 أيام.. هذا ما حصل في تونس
00:06 | 2025-09-26
26/09/2025 12:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 6 أشخاص بحروق وحالات اختناق... هذا ما حصل داخل شقة بسبب شاحن هاتف!
Lebanon 24
إصابة 6 أشخاص بحروق وحالات اختناق... هذا ما حصل داخل شقة بسبب شاحن هاتف!
23:00 | 2025-09-25
25/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
06:56 | 2025-09-25
25/09/2025 06:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:12 | 2025-09-26
حريق كبير في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وجرحى
05:00 | 2025-09-26
عملية سطو جماعي على متجر مجوهرات في كاليفورنيا
01:00 | 2025-09-26
سيلفي خطير وسط الإعصار يورّط امرأتين في هونغ كونغ
00:06 | 2025-09-26
ثالث عملية تهريب مخدرات خلال 5 أيام.. هذا ما حصل في تونس
23:00 | 2025-09-25
إصابة 6 أشخاص بحروق وحالات اختناق... هذا ما حصل داخل شقة بسبب شاحن هاتف!
21:57 | 2025-09-25
برجك اليوم
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 12:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 12:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 12:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24