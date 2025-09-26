Advertisement

متفرقات

في اليونان.. مسن بحوزته آثار وجنين بشري داخل جرة

Lebanon 24
26-09-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1421657-638944656986084162.png
Doc-P-1421657-638944656986084162.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات في اليونان توقيف رجل يبلغ من العمر 77 عاماً بعد العثور في منزله على مجموعة من القطع الأثرية النادرة بلغ عددها 39 قطعة، من بينها مزهريات، ورؤوس من الرخام والطين، إضافة إلى جرة وُجد بداخلها جنين بشري محفوظ.
Advertisement

الشرطة أوضحت أن الرجل كان قد تلقّى سابقاً أمراً رسمياً بتسليم 16 قطعة أثرية من مجموعته الخاصة إلى السلطات المختصة، لكنه لم يمتثل لذلك، ما أدّى إلى إلغاء رخصته القانونية ومداهمة منزله ثم اعتقاله.

ووفق التحقيقات، كان المسن قد حصل في وقت سابق على موافقة لاقتناء 12 قطعة من أصل 28 طلب ترخيصها، غير أن رفضه تسليم القطع المتبقية اعتُبر مخالفة جسيمة لقوانين حماية التراث الثقافي.

المتهم يواجه الآن سلسلة من التهم تشمل انتهاك القوانين الأثرية والاتجار غير المشروع بالآثار، فيما يثير العثور على "الجنين البشري" داخل جرة قديمة تساؤلات صادمة حول كيفية وصوله إلى مجموعته.

السلطات أشارت إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وأنها قد تكشف عن شبكة أوسع من المتورطين في تجارة غير شرعية للآثار في البلاد.
 
مواضيع ذات صلة
مشهد تمثيليّ أثار الجدل... رقصٌ داخل قاعة المحكمة!
lebanon 24
26/09/2025 12:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
في مطار أميركيّ... أخفى رفاتاً بشريّة داخل الحقيبة! (صور)
lebanon 24
26/09/2025 12:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن الداخلي بالحسكة: بعض السجناء حاولوا إثارة الفوضى والفرار من سجن الكلاسة
lebanon 24
26/09/2025 12:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف متهم بجرائم سلب.. هذا ما ضبط بحوزته
lebanon 24
26/09/2025 12:23:35 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

البشري

الترا

يونان

ليونا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:12 | 2025-09-26
05:00 | 2025-09-26
01:00 | 2025-09-26
00:06 | 2025-09-26
23:00 | 2025-09-25
21:57 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24