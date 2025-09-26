عملية سطو جماعي على متجر مجوهرات في كاليفورنيا

Advertisement

شهدت مدينة سان رامون بولاية الأميركية، الاثنين الماضي، حادثة سطو مسلح غير مسبوقة، بعدما اقتحم نحو 20 شخصاً ملثماً متجراً للمجوهرات، مسلحين بالعتلات والأسلحة النارية.السطو وقع حوالى الساعة 1:50 ظهراً داخل متجر " " للمجوهرات في مركز بيشوب رانش، حيث أطلق أحد المهاجمين رصاصة في الهواء لبثّ الرعب بين المتواجدين. ورغم أن العملية كانت سريعة وعنيفة، فإنها لم تُسفر عن أي إصابات.نظام الأبواب الآلي الذي جُهّز به المتجر بعد حادثة مشابهة قبل عامين أغلق المخارج، ما أدّى إلى احتجاز المجموعة لفترة وجيزة قبل أن يطلقوا النار لكسر الزجاج والهرب.ست سيارات كانت بانتظارهم في الخارج، استخدموها للهروب. الشرطة لاحقت بعض المركبات لكنها أوقفت المطاردة خشية تعريض المدنيين للخطر، قبل أن تستعين بمسيّرات ودعم جوي لتعقبهم حتى مقاطعة ألاميدا.في مداهمات لاحقة، ألقت الشرطة القبض على 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و31 عاماً، جميعهم من منطقة ، فيما يجري البحث عن بقية الفارين. وقد عُثر بحوزتهم على مسدسين وبعض المسروقات، بينما تبيّن أن عدة سيارات مستخدمة في العملية كانت مسروقة.الشرطة أكدت أن هذه العملية "مدبّرة بعناية"، وأن اعتقال المجموعة قد يفتح الباب أمام كشف خيوط سرقات أخرى في منطقة خليج سان .