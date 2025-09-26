Advertisement

متفرقات

عملية سطو جماعي على متجر مجوهرات في كاليفورنيا

Lebanon 24
26-09-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1421671-638944684590851774.png
Doc-P-1421671-638944684590851774.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت مدينة سان رامون بولاية كاليفورنيا الأميركية، الاثنين الماضي، حادثة سطو مسلح غير مسبوقة، بعدما اقتحم نحو 20 شخصاً ملثماً متجراً للمجوهرات، مسلحين بالعتلات والأسلحة النارية.
Advertisement

السطو وقع حوالى الساعة 1:50 ظهراً داخل متجر "هيلر" للمجوهرات في مركز بيشوب رانش، حيث أطلق أحد المهاجمين رصاصة في الهواء لبثّ الرعب بين المتواجدين. ورغم أن العملية كانت سريعة وعنيفة، فإنها لم تُسفر عن أي إصابات.

نظام الأبواب الآلي الذي جُهّز به المتجر بعد حادثة مشابهة قبل عامين أغلق المخارج، ما أدّى إلى احتجاز المجموعة لفترة وجيزة قبل أن يطلقوا النار لكسر الزجاج والهرب.

ست سيارات كانت بانتظارهم في الخارج، استخدموها للهروب. الشرطة لاحقت بعض المركبات لكنها أوقفت المطاردة خشية تعريض المدنيين للخطر، قبل أن تستعين بمسيّرات ودعم جوي لتعقبهم حتى مقاطعة ألاميدا.

في مداهمات لاحقة، ألقت الشرطة القبض على 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و31 عاماً، جميعهم من منطقة أوكلاند، فيما يجري البحث عن بقية الفارين. وقد عُثر بحوزتهم على مسدسين وبعض المسروقات، بينما تبيّن أن عدة سيارات مستخدمة في العملية كانت مسروقة.

الشرطة أكدت أن هذه العملية "مدبّرة بعناية"، وأن اعتقال المجموعة قد يفتح الباب أمام كشف خيوط سرقات أخرى في منطقة خليج سان فرانسيسكو.
 
(الجزيرة)
 
مواضيع ذات صلة
فيديو من أميركا... هكذا سرق لصوص متجر مجوهرات!
lebanon 24
26/09/2025 14:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سطو خاطف في سياتل.. لصوص ينهبون مجوهرات بمليوني دولار خلال 90 ثانية
lebanon 24
26/09/2025 14:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
lebanon 24
26/09/2025 14:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل... افتتاح متجر جديد في الإمارات في 2025
lebanon 24
26/09/2025 14:21:45 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

كاليفورنيا

فرانسيسكو

الجزيرة

فرانسيس

أوكلاند

المطار

جزيرة

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:39 | 2025-09-26
05:12 | 2025-09-26
03:00 | 2025-09-26
01:00 | 2025-09-26
00:06 | 2025-09-26
23:00 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24