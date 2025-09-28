Advertisement

منوعات

جمجمة تعيد رسم ملامح تطور الإنسان

Lebanon 24
28-09-2025
في اكتشاف علمي لافت، أعلن باحثون أنّ جمجمة بشرية عُثر عليها عام 1990 في مقاطعة هوبي الصينية تعود إلى فرع مبكر من سلالة بشرية شقيقة لنوعنا، ما قد يعيد صياغة الفهم السائد لتطور الإنسان على مدى المليون سنة الماضية.
الدراسة، التي نُشرت الخميس في دورية "ساينس"، اعتمدت على تقنيات مسح متطورة وإعادة بناء رقمية لتحديد الشكل الأصلي للجمجمة التي يتراوح عمرها بين 940 ألفاً و1.1 مليون سنة. وأظهر التحليل أنّ الجمجمة، المعروفة باسم "يونشيان 2"، تمثل أقدم عضو معروف في سلالة تطورية شملت لاحقاً إنسان دينيسوفان الغامض، الذي جاب آسيا وتزاوج مع "الإنسان العاقل" (Homo sapiens).

الجمجمة تعود لرجل يقدر عمره بين 30 و40 عاماً، وفقاً لعالم الأحافير شيوجون ني من جامعة فودان والأكاديمية الصينية للعلوم، الذي قاد فريق البحث. وكانت قد صُنّفت في البداية ضمن نوع "الإنسان المنتصب" (Homo erectus)، لكن التحليل الجديد كشف عن سمات مغايرة، منها حجم دماغ أكبر وملامح وجه مميزة.

ويرى فريق البحث أنّ الجمجمة تنتمي إلى سلالة بشرية متمركزة في آسيا تشمل نوع "هومو لونغي" وإنسان دينيسوفان، وتشترك في سمات عدة منها سقف حنك عريض وعظام وجنتين منخفضة، إضافة إلى توسع في مؤخرة الرأس وبعض الملامح في منطقة الأذن.

ويقول عالم الأنثروبولوجيا كريس سترينغر من متحف التاريخ الطبيعي في لندن إن الجمجمة قد تكون واحدة من أهم النوافذ لفهم العمليات التطورية التي شكّلت جنسنا قبل نحو مليون عام. ويضيف أنّ الاكتشاف يفتح الباب أمام إعادة النظر في توقيت انشقاق الفروع الكبرى من البشر، الذي بدأ – على ما يبدو – أبكر مما كان يُعتقد.

وتُعد هذه النتائج خطوة مهمة لفك ألغاز ما يُعرف بـ«الفوضى الوسطى»، وهي مجموعة محيّرة من الأحافير البشرية التي تعود إلى ما بين 300 ألف ومليون عام، وتطرح تساؤلات حول سلالات الإنسان في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
مقاطعة هوبي

أكاديمية

الصينية

أفريقيا

أوروبا

البشري

الملا

16:49 | 2025-09-28
16:02 | 2025-09-28
16:00 | 2025-09-28
14:45 | 2025-09-28
13:12 | 2025-09-28
10:32 | 2025-09-28
