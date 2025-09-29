Advertisement

Lebanon 24
29-09-2025 | 23:07
 الحمل
عاطفيًا، قد يجد مولود الحمل نفسه منغمسًا في نشاطات اجتماعية تمنحه فرصة للتعرف على أصدقاء جدد أو شريك محتمل، لكنه بحاجة للحفاظ على التواصل مع الأشخاص المقربين. مهنياً، تواجه بعض التحديات، إلا أن استغلال خبراتك السابقة سيمكنك من تطوير مسارك المهني.
الثور
صحيًا، جلسة تدليك بسيطة أو العناية الصغيرة بالشعر والأظافر تمنحك شعورًا بالراحة وتخفف التوتر. عاطفيًا، قد يسعى الشركاء في العلاقات العميقة للارتقاء بعلاقتهم نحو مستوى أعمق من الالتزام.
الجوزاء
تواجه تغيّرًا في تعامل أحد الزملاء وتعمل على إنهاء مهام كبيرة مؤخرًا. على الصعيد العاطفي، يسعى الشريك لحل الخلافات وإسعادك، فامنحه فرصة جديدة.
السرطان
مهنياً، قد تخوض نقاشات مهمة تثبت فيها وجهة نظرك وتزيد ثقتك بنفسك. يُنصح بتجنب أي خلافات عائلية. عاطفيًا، تستمتع بنزهة ممتعة مع الشريك.
الأسد
اليوم مناسب لاتخاذ قرارات جريئة تعزز حياتك الشخصية والمهنية. قد يكشف صديق مقرب عن معلومة صادمة، فكن حذرًا واستعد للتعامل معها بوعي.
العذراء
ينتهي خلاف قديم مع صديق ويُعاد إحياء العلاقة بشكل إيجابي. يتيح لك اليوم التعرف على صديق جديد ويعدك بفترة رومانسية مميزة مع الشريك.
الميزان
قد تواجه مشكلة في العمل، لكن خبرتك وجهودك تساعدك على حلها بتميز. عاطفيًا، تسير الأمور على نحو جيد، وعائلتك قد تقدم لك حدثًا مميزًا يزيد جدولك نشاطًا.
العقرب
ينبغي حل أي مشكلات عالقة اليوم. رغم بعض خيبات الأمل أو الخلافات مع الشريك، ستتمكن من تجاوزها دون تأثير سلبي على العلاقة.
القوس
اليوم يتطلب اهتمامك الكامل بأمورك الشخصية لتجنب الكسل. قد تواجه تحديات صحية بسيطة، ومن الأفضل مراجعة الطبيب. كذلك تفكر في تغييرات محتملة في العمل أو المنزل.
الجدي
لقاءات جديدة تعد بتحسين وضعك المهني وفتح فرص استثمارية. قد تواجه ضغطًا بسبب سرعة الأحداث، لكن النتائج ستكون مثمرة على مختلف الأصعدة.
الدلو
مهام منزلية كثيرة تتطلب تنظيمًا ودقة. من الضروري الخروج من العزلة والتواصل مع العائلة والأصدقاء لتخفيف الضغوط.
الحوت
الجانب المهني مستقر وهادئ اليوم. عاطفيًا، تشعر بتضارب بين الحب والصداقة تجاه شخص مقرب، وقد تحتاج وقتًا لتصنيف مشاعرك بشكل واضح.
