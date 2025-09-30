Advertisement

منوعات

بسبب قطعة دجاج من "ماكدونالدز"... عضّها كلبها فقتلها!

Lebanon 24
30-09-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1423532-638948413184243144.jpg
Doc-P-1423532-638948413184243144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت البريطانية ميشيل هامبستيد، إثر عضة من كلبها أدت إلى تمزق شريان في ذراعها، بينما كان الكلب يتشاجر مع آخر على قطع دجاج (ناغيت) من "ماكدونالدز".
Advertisement

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، كانت هامبستيد تلقي قطع الدجاج لكلبها الصغير المسمى "بوم"، وكلبها الآخر، المسمى "تريغ".

وأثناء إطعامها الكلبين في شقتها بتاريخ 29 تموز من العام الماضي، التقط الكلب الكبير "تريغ" ذراعها اليسرى العليا، وأصاب شرياناً رئيسياً بينما كان يحاول خطف القطعة من الكلب الأصغر.

لينكولن بروكس، كبير محققي، قال إن "بوم هاجم تريغ" وأن الأخير "حاول عضه أو الانقضاض عليه، وهذا كلب ضخم بفكين قويين".

هامبستيد، المقيمة في ساوثند بمقاطعة إسكس، نُقلت إلى المستشفى لكنها توفيت في اليوم التالي بمستشفى "رويال لندن" نتيجة فقدان دم هائل أدى إلى فشل متعدد في الأعضاء.

شريكها السابق صموئيل ويست قال في جلسة الاستماع أمام المحققين إن هامبستيد كانت قد اشترت طعام ماكدونالدز، مضيفاً: "كان لديها علبة أظن أنها تحوي 20 قطعة دجاج".

وفي تسجيل التقطته كاميرا مثبتة رمت ميشيل قطعة الدجاج في الهواء، ووجدت نفسها في وسط العراك.

وسجل كبير محققي الوفيات، لينكولن بروكس، نتيجة الوفاة كـ"حادث عرضي"، موضحاً: "ميشيل هامبستيد توفيت نتيجة فقدان دم صادم إثر عضة واحدة من كلبها الكبير في منزلها، أدت إلى تمزق شريان. العضة لم تكن عدوانية، وحدثت في خضم شجار قصير بين الكلبين على الطعام.
مواضيع ذات صلة
بسبب سياسة ماكدونالدز.. إعتقال فتاة تبلغ 13 عامًا
lebanon 24
30/09/2025 16:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إعادة فتح الطريق عند جسر الرينغ بعد قطعه من قبل محتجين
lebanon 24
30/09/2025 16:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا والصين تتحرّكان دبلوماسياً لقطع الطريق على "آلية الزناد"
lebanon 24
30/09/2025 16:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش يفتح طريق جسر البالما في طرابلس بعدما قطعها محتجون بالإطارات المشتعلة
lebanon 24
30/09/2025 16:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

ماكدونالدز

البريطاني

لينكولن

دونالد

العليا

رويال

العلي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2025-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:44 | 2025-09-30
04:03 | 2025-09-30
03:09 | 2025-09-30
02:17 | 2025-09-30
01:53 | 2025-09-30
00:28 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24