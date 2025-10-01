25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
قضية هزت المغرب.. القبض على قاتل الطفلة "هداية"
Lebanon 24
01-10-2025
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
في جريمة مروّعة أثارت موجة غضب عارمة، أعلنت
السلطات الأمنية
المغربية بمدينة
القصر
الكبير عن توقيف المشتبه به في قتل الطفلة هداية البالغة من العمر 6 سنوات، والتي عُثر عليها جثة هامدة صباح الثلاثاء قرب مدرسة
المهدي بن بركة
في حي "المناكيب".
Advertisement
وكشفت مصادر مطلعة للصحافة المحلية أن الموقوف قاصر من مواليد 2009، مؤكدة أن عناصر الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه في وقت قياسي، ووضعه تحت إشراف
النيابة العامة
التي ستتولى التحقيق معه لكشف جميع ملابسات الجريمة والدوافع التي تقف وراءها.
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد اختفت الطفلة مساء الاثنين من منزل أسرتها بحي "الشرفاء أولاد أحمايد"، قبل أن يتم العثور على جثمانها في اليوم التالي ونقله إلى مستشفى "القرب" لإجراء التشريح الطبي بأمر من
النيابة
العامة.
الواقعة تركت المدينة في حالة صدمة عميقة، إذ عمّ الحزن شوارع القصر الكبير، بينما اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة تضامن واسعة مع عائلة الضحية، وسط مطالبات بإنزال أشد
العقوبات
بحق الجاني.
مواضيع ذات صلة
المغرب.. تطورات جديدة في قضية "الطفل الراعي"
Lebanon 24
المغرب.. تطورات جديدة في قضية "الطفل الراعي"
01/10/2025 09:10:42
01/10/2025 09:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: قبضنا على قاتل تشارلي كيرك
Lebanon 24
ترامب: قبضنا على قاتل تشارلي كيرك
01/10/2025 09:10:42
01/10/2025 09:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تدفع 30 مليون دولار لتسوية قضية جمع بيانات أطفال يوتيوب دون إذن
Lebanon 24
غوغل تدفع 30 مليون دولار لتسوية قضية جمع بيانات أطفال يوتيوب دون إذن
01/10/2025 09:10:42
01/10/2025 09:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: القبض على المشتبه به في مقتل رئيس البرلمان السابق باروبي
Lebanon 24
زيلينسكي: القبض على المشتبه به في مقتل رئيس البرلمان السابق باروبي
01/10/2025 09:10:42
01/10/2025 09:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
السلطات الأمنية
النيابة العامة
المهدي بن بركة
مدرسة المهدي
مهدي بن بركة
العقوبات
النيابة
المغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
في الأرجنتين.. شاب يعود من الموت أثناء جنازته
Lebanon 24
في الأرجنتين.. شاب يعود من الموت أثناء جنازته
02:00 | 2025-10-01
01/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مهارة الشرع في البلياردو تُثير إعجاب المتابعين
Lebanon 24
بالفيديو: مهارة الشرع في البلياردو تُثير إعجاب المتابعين
01:38 | 2025-10-01
01/10/2025 01:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في إندونيسيا.. 100 طالب تحت أنقاض مدرسة منهارة
Lebanon 24
في إندونيسيا.. 100 طالب تحت أنقاض مدرسة منهارة
23:51 | 2025-09-30
30/09/2025 11:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-09-30
30/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل موعد غرامي خاص.. هذا ما فعله ابن دونالد ترامب
Lebanon 24
من أجل موعد غرامي خاص.. هذا ما فعله ابن دونالد ترامب
16:24 | 2025-09-30
30/09/2025 04:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
10:30 | 2025-09-30
30/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2025-10-01
في الأرجنتين.. شاب يعود من الموت أثناء جنازته
01:38 | 2025-10-01
بالفيديو: مهارة الشرع في البلياردو تُثير إعجاب المتابعين
23:51 | 2025-09-30
في إندونيسيا.. 100 طالب تحت أنقاض مدرسة منهارة
23:00 | 2025-09-30
برجك اليوم
16:24 | 2025-09-30
من أجل موعد غرامي خاص.. هذا ما فعله ابن دونالد ترامب
15:00 | 2025-09-30
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 09:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 09:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 09:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24