فنون ومشاهير

سحرته من اللقاء الأول.. مسؤول بريطاني وقع في غرام الأميرة ديانا من النظرة الأولى

Lebanon 24
02-10-2025 | 03:24
Doc-P-1424268-638949975200596534.jpg
Doc-P-1424268-638949975200596534.jpg photos 0
وصف الكاتب الملكي البريطاني فالنتين لو في كتابه "السلطة والقصر" كيف وقع السكرتير الصحافي السابق لرئيس مجلس الوزراء البريطاني توني بلير، أليستير كامبل، في غرام الأميرة الراحلة ديانا فوراً عندما التقى بها لأول مرة بعد عشاء تناولته مع توني وشيري بلير عشية الانتخابات المحلية عام 1995.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كتب لو أن كامبل التقى بأميرة ويلز آنذاك عندما وصل ليصطحب بلير إلى مقر حزب العمال، وسرعان ما سحرته ديانا، قائلةً إنها تتمنى لو كان لديها مسؤول صحافي موهوب مثله في فريقها.

قال لو: "بعدما رنّ الجرس ليُعلمهم بوجوده، كان ينتظر في السيارة عندما طرق بلير النافذة قائلاً هناك من يريد مقابلتك. كانت تلك ديانا. وقفا يتغازلان لبضع دقائق، بينما بدت شيري متلهّفة. ولكن كامبل، كما قال، كان "مُغرماً بالجمال".

لم يكن كامبل مفتوناً بديانا فحسب، بل شعر بالرغبة في الكتابة عنها في مذكراته، حتى كتب لو أن حبّه للأميرة كان واضحاً للجميع من حوله، حتى في العمل، حيث ورد أن رئيس موظفي بلير، جوناثان باول، قال إن كامبل كان "مُغرماً بعض الشيء" بديانا. ويبدو أن زملاء آخرين كانوا أقل لطفاً تجاه إعجاب كامبل بالأميرة.

وتمكن كامبل من مقابلة الليدي ديانا مرة أخرى ع في كانون الثاني 1997، عندما انضم إلى بلير وزوجته لتناول عشاء في هاكني، والذي وصفه لو بأنه "محرج بعض الشيء في البداية".

وقال لو عن عشاء عام 1997، حيث "ألمح بلير بشدة إلى دور ديانا المتنامي في الحياة العامة، لم يكن سعيداً تماماً بحضور كامبل".

ووفقاً للو، كان آخر لقاء لكامبل مع ديانا في ختام الليلة. ورغم أن شيري بلير قبّلت ديانا على خدّيها أثناء توديعها، إلا أن كامبل اختار وداعاً أقل حميمية.




