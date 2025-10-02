Advertisement

منوعات

يبتلع الغاز والغبار بسرعة هائلة... رصد كوكب هائم في الفضاء!

Lebanon 24
02-10-2025 | 16:38
A-
A+
Doc-P-1424558-638950388128560627.webp
Doc-P-1424558-638950388128560627.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رُصد كوكب هائم في طور التكوّن يبتلع 6 مليارات طن من الغاز والغبار في الثانية، في عملية نمو هائلة "تزيل الفوارق" التقليدية بين الكواكب والنجوم، وفق ما أعلن العلماء.
Advertisement


رصد العلماء كوكبًا هائمًا في مرحلة التكوّن، يبتلع نحو 6 مليارات طن من الغاز والغبار كل ثانية، في عملية نمو هائلة تمحو الفروق التقليدية بين الكواكب والنجوم.


ويختلف هذا الكوكب عن الأرض والمريخ والمشتري، إذ لا يدور حول أي نجم، بل يهيم بحرية في الفضاء.


ويعتقد الباحثون أن هناك تريليونات من هذه الكواكب الهائمة داخل مجرّة درب التبانة وحدها، بالإضافة إلى أعداد لا تُحصى في أرجاء الكون.


وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، أوضح ألكسندر شولتز، عالم الفلك في جامعة سانت أندروز في المملكة المتحدة والمشارك في إعداد دراسة نُشرت، الخميس، في مجلة "ذي أستروفيزيكل جورنال ليترز"، أنّ هذه الأجرام التي يصعب رصدها تُثير اهتمام العلماء لأنها "ليست كواكب ولا نجومًا بالمعنى الدقيق للكلمة".


وأضاف: "لا يزال أصلها مسألة مفتوحة، فهل هي أجرام ذات كتلة صغيرة تشكّلت كحال النجوم، أم كواكب عملاقة طُردت من أنظمتها الشمسية؟".


وبفضل رصد بالتلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، إلى جانب بيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي، لاحظ شولتز وزملاؤه النمو المتسارع لأحد هذه الكواكب.


وقالت بيليندا داميان، الباحثة في جامعة سانت أندروز والمشاركة في إعداد الدراسة، إنّ ما اكتُشف "يزيل الفوارق التقليدية بين النجوم والكواكب".


الكوكب المسمّى "تشا 1107-7626" يقع على بُعد نحو 620 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الحرباء، وتبلغ كتلته ما بين 5 إلى 10 مرات كتلة المشتري.


وأوضح شولتز أن هذا الكوكب، البالغ عمره بين مليون ومليوني سنة، لا يزال في مراحله الأولى ويتغذى على قرص من الغاز والغبار يحيط به.
مواضيع ذات صلة
دمار وخراب هائل.. صور من الفضاء تكشف كيف محت إسرائيل مساحات شاسعة من غزة
lebanon 24
03/10/2025 02:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: فلنعمل معا لبناء كوكب يعمه السلام
lebanon 24
03/10/2025 02:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
محاضرة في مركز علم الإيزوتيريك: "هل هناك حياة خارج كوكب الأرض؟"
lebanon 24
03/10/2025 02:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
من جديد.. اكتشاف كوكب قد يكون صالحا للحياة!
lebanon 24
03/10/2025 02:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الأوروبي

المملكة

التبانة

أوروبي

الغاز

الفلك

العلم

اميان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:32 | 2025-10-02
12:50 | 2025-10-02
10:30 | 2025-10-02
10:18 | 2025-10-02
08:30 | 2025-10-02
06:30 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24