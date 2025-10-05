28
فائز محظوظ يحصد الجائزة الكبرى لليانصيب
Lebanon 24
05-10-2025
|
03:16
A-
A+
أعلنت شركة "ألوين" المشغّلة لليانصيب الوطني في
المملكة
المتحدة أن أحد حاملي التذاكر فاز بالجائزة الكبرى في سحب السبت، والتي بلغت قيمتها 10,633,323 جنيهًا إسترلينيًا بعد مطابقة الأرقام الستة الرئيسية: 06، 08، 12، 33، 49، 59، بينما كان رقم المكافأة 42.
ولم يتمكن أي لاعب من مطابقة خمسة أرقام مع رقم المكافأة للفوز بمليون جنيه، إلا أن 78 لاعبًا فاز كل منهم بـ1,750 جنيهًا إسترلينيًا بعد مطابقة خمسة أرقام. وبذلك، ستبلغ قيمة
الجائزة الكبرى
في السحب المقبل يوم الأربعاء نحو 2 مليون جنيه إسترليني.
وفي سحب Thunderball الليلة نفسها، كانت الأرقام الفائزة 12، 13، 15، 22، 23، ورقم
الكرة
11، دون أن يتمكن أي لاعب من الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 500 ألف جنيه.
ويأتي هذا الفوز بعد
يوم واحد
فقط من تتويج فائز آخر بجائزة EuroMillions بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني، لتتواصل سلسلة الحظ
السعيد
للاعبي اليانصيب في
بريطانيا
هذا الأسبوع.
