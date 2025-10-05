فائز محظوظ يحصد الجائزة الكبرى لليانصيب

Advertisement

أعلنت شركة "ألوين" المشغّلة لليانصيب الوطني في المتحدة أن أحد حاملي التذاكر فاز بالجائزة الكبرى في سحب السبت، والتي بلغت قيمتها 10,633,323 جنيهًا إسترلينيًا بعد مطابقة الأرقام الستة الرئيسية: 06، 08، 12، 33، 49، 59، بينما كان رقم المكافأة 42.ولم يتمكن أي لاعب من مطابقة خمسة أرقام مع رقم المكافأة للفوز بمليون جنيه، إلا أن 78 لاعبًا فاز كل منهم بـ1,750 جنيهًا إسترلينيًا بعد مطابقة خمسة أرقام. وبذلك، ستبلغ قيمة في السحب المقبل يوم الأربعاء نحو 2 مليون جنيه إسترليني.وفي سحب Thunderball الليلة نفسها، كانت الأرقام الفائزة 12، 13، 15، 22، 23، ورقم 11، دون أن يتمكن أي لاعب من الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 500 ألف جنيه.ويأتي هذا الفوز بعد فقط من تتويج فائز آخر بجائزة EuroMillions بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني، لتتواصل سلسلة الحظ للاعبي اليانصيب في هذا الأسبوع.