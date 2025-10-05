الحمل
اليوم قد تواجه خيبة أمل بسبب أحداث غير متوقعة أو أخبار
صادمة تتعلق بشخص قريب منك. حاول التحكم بمشاعرك وكن هادئًا عند مواجهة الأسرار العائلية التي قد تظهر، فهذا سيساعدك على التعامل معها بشكل أفضل.
الثور
تشعر بالقيود وصعوبة اتخاذ موقف واضح. من الضروري تهدئة الأجواء مع الشريك وحل أي خلاف قبل أن يتفاقم، ولا تدع التوتر يؤثر على علاقاتك الأخرى.
الجوزاء
العديد من المناسبات والالتزامات العائلية قد تستلزم مصاريف إضافية، لذلك راجع حساباتك بعد انتهاء هذه الفترة. احرص على التعامل بحيادية مع زملائك وابتعد عن الانفعالات العاطفية في العمل.
السرطان
تمتلك طاقة كبيرة اليوم، فاستثمرها في العمل لتحقيق أفضل النتائج. تسير الأمور بشكل جيد على جميع الأصعدة، وقد تصل إليك أخبار سارة
. خطط أيضًا لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء دون إرهاق نفسك بالسهر.
الأسد
استغل الفترة القادمة
لإبراز مهاراتك وقدراتك، فقد تخوض مفاوضات مهمة على صعيد العمل. أمامك فرصة لإعادة التواصل مع أصدقاء انقطعت بهم العلاقات، وعلاقتك بالشريك تمر بتطورات إيجابية.
العذراء
قد تفقد أوراقًا أو شيئًا ثمينًا يثير غضبك، لذا تجنب اتخاذ قرارات متسرعة. خصص وقتًا لنفسك بعيدًا عن التوتر واهتم بصحتك خلال هذه الفترة.
الميزان
ستشهد تغييرات إيجابية قد تشمل ترقية أو فرصة عمل جديدة. خطط للسفر مع الأصدقاء، واحرص على التعامل بحذر مع الشريك لتجنب الكلمات الجارحة التي قد تؤدي للابتعاد عنك.
العقرب
اكمل ما بدأت فيه ولا تتوقف منتصف الطريق. قدراتك محل تقدير من المدير والزملاء. راقب مصاريفك وتعامل مع الشريك بهدوء لتجنب تصعيد الخلافات.
القوس
قد تشعر بالتهديد من بعض الزملاء الذين يقللون من جهودك، فثبت لهم وللمدير أنك جدير بمنصبك. تجنب التسرع في رد الفعل مع الشريك واستفسر أولًا قبل الحكم على الموقف.
الجدي
استفد من أخطائك السابقة لتجنب تكرارها. قد تشعر بالملل، لكن من الضروري ترتيب أمورك في العمل قبل حضور المناسبات العائلية لتجنب المشكلات مع المدير.
الدلو
قد تواجه صعوبات عاطفية بسبب أسلوبك أحيانًا، فاحرص على التعبير بلطف لتجنب دفع الشريك للابتعاد، رغم حبه الكبير لك.
الحوت
قد لا تسير الأمور كما خططت، وتشعر بالإرهاق بسبب كثرة المهام. خصص وقتًا للراحة والخروج مع الشريك والأصدقاء لتخفيف التوتر، واهتم بصحتك جيدًا.