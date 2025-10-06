بعدما فقد الاتصال بهم في كامتشاتكا.. هذا مصير مجموعة من السياح

Advertisement

أعلنت سلطات الإنقاذ في أنها تمكنت من الاتصال بمجموعة من ستة سياح أُفيد بفقدانهم في منطقة وادي "الأكواريوم" الطبيعي، مؤكدة أنهم في طريقهم إلى ديارهم سالمين.وأصدرت في منطقة كامتشاتكا بيانا أفادت فيه بأنه تم الاتصال بمجموعة من ستة سياح أُبلغ عن فقدانهم في منطقة وادي "الأكواريوم"، بعد تعرض المنطقة التي كانوا فيها لأمطار ثلجية. وأكد البيان أن السياح بخير وهم في طريقهم إلى قرية سيفرني كورياكي، في طريق العودة إلى ديارهم، مشيرا إلى أن المجموعة كانت تخطط للعودة يوم الاثنين.وأوضح البيان أن الشخص الذي أبلغ عن فقدان المجموعة أخطأ في تحديد موعد عودتهم، ظنا منه أنهم يخططون للعودة في الخامس من الشهر الجاري.من جانبه، صرح وزير الطوارئ في كامتشاتكا، اليوم الاثنين: "تمكنا من الاتصال بالسياح، وكلهم بخير، وهم في طريق العودة نحو قرية سيفرني كورياكي. وفقا لما أبلغونا، كانوا يخططون للعودة من رحلتهم اليوم، والمهم أنهم على قيد الحياة وبصحة جيدة".وكان قد أعلن في وقت سابق أن السياح انطلقوا في رحلتهم إلى منطقة وادي "الأكواريوم" في الثالث من الشهر الجاري، وفُقد الاتصال بهم بعد يومين. وبناء على ذلك، تم تشكيل فريق بحث وإنقاذ للعثور عليهم، غير أن المهمة واجهت صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الثلجية الناجمة عن إعصار .