منوعات
بعدما فقد الاتصال بهم في كامتشاتكا.. هذا مصير مجموعة من السياح
Lebanon 24
06-10-2025
|
10:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت سلطات الإنقاذ في
كامتشاتكا
أنها تمكنت من الاتصال بمجموعة من ستة سياح أُفيد بفقدانهم في منطقة وادي "الأكواريوم" الطبيعي، مؤكدة أنهم في طريقهم إلى ديارهم سالمين.
وأصدرت
إدارة الطوارئ
في منطقة كامتشاتكا بيانا أفادت فيه بأنه تم الاتصال بمجموعة من ستة سياح أُبلغ عن فقدانهم في منطقة وادي "الأكواريوم"، بعد تعرض المنطقة التي كانوا فيها لأمطار ثلجية. وأكد البيان أن السياح بخير وهم في طريقهم إلى قرية سيفرني كورياكي، في طريق العودة إلى ديارهم، مشيرا إلى أن المجموعة كانت تخطط للعودة يوم الاثنين.
وأوضح البيان أن الشخص الذي أبلغ عن فقدان المجموعة أخطأ في تحديد موعد عودتهم، ظنا منه أنهم يخططون للعودة في الخامس من الشهر الجاري.
من جانبه، صرح وزير الطوارئ في كامتشاتكا،
سيرغي ليبيديف
اليوم الاثنين: "تمكنا من الاتصال بالسياح، وكلهم بخير، وهم في طريق العودة نحو قرية سيفرني كورياكي. وفقا لما أبلغونا، كانوا يخططون للعودة من رحلتهم اليوم، والمهم أنهم على قيد الحياة وبصحة جيدة".
وكان
ليبيديف
قد أعلن في وقت سابق أن السياح انطلقوا في رحلتهم إلى منطقة وادي "الأكواريوم" في الثالث من الشهر الجاري، وفُقد الاتصال بهم بعد يومين. وبناء على ذلك، تم تشكيل فريق بحث وإنقاذ للعثور عليهم، غير أن المهمة واجهت صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الثلجية الناجمة عن إعصار
بحر أوخوتسك
.
