Advertisement

منوعات

بعدما فقد الاتصال بهم في كامتشاتكا.. هذا مصير مجموعة من السياح

Lebanon 24
06-10-2025 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1425923-638953692320451477.jpg
Doc-P-1425923-638953692320451477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت سلطات الإنقاذ في كامتشاتكا أنها تمكنت من الاتصال بمجموعة من ستة سياح أُفيد بفقدانهم في منطقة وادي "الأكواريوم" الطبيعي، مؤكدة أنهم في طريقهم إلى ديارهم سالمين.
Advertisement

وأصدرت إدارة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا بيانا أفادت فيه بأنه تم الاتصال بمجموعة من ستة سياح أُبلغ عن فقدانهم في منطقة وادي "الأكواريوم"، بعد تعرض المنطقة التي كانوا فيها لأمطار ثلجية. وأكد البيان أن السياح بخير وهم في طريقهم إلى قرية سيفرني كورياكي، في طريق العودة إلى ديارهم، مشيرا إلى أن المجموعة كانت تخطط للعودة يوم الاثنين.

وأوضح البيان أن الشخص الذي أبلغ عن فقدان المجموعة أخطأ في تحديد موعد عودتهم، ظنا منه أنهم يخططون للعودة في الخامس من الشهر الجاري.

من جانبه، صرح وزير الطوارئ في كامتشاتكا، سيرغي ليبيديف اليوم الاثنين: "تمكنا من الاتصال بالسياح، وكلهم بخير، وهم في طريق العودة نحو قرية سيفرني كورياكي. وفقا لما أبلغونا، كانوا يخططون للعودة من رحلتهم اليوم، والمهم أنهم على قيد الحياة وبصحة جيدة".

وكان ليبيديف قد أعلن في وقت سابق أن السياح انطلقوا في رحلتهم إلى منطقة وادي "الأكواريوم" في الثالث من الشهر الجاري، وفُقد الاتصال بهم بعد يومين. وبناء على ذلك، تم تشكيل فريق بحث وإنقاذ للعثور عليهم، غير أن المهمة واجهت صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الثلجية الناجمة عن إعصار بحر أوخوتسك.
مواضيع ذات صلة
هذا مصير الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود"
lebanon 24
06/10/2025 18:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة البريطانية تعتقل متظاهرين من أنصار "مجموعة العمل من أجل فلسطين" التي حظرتها الحكومة
lebanon 24
06/10/2025 18:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
06/10/2025 18:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد قضائي لبناني في سوريا ونصار طلب معلومات عن مصير اللبنانيين المفقودين والمخفيين
lebanon 24
06/10/2025 18:38:24 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الطوارئ

سيرغي ليبيديف

بحر أوخوتسك

كامتشاتكا

ليبيديف

غي لي

سيرغي

ان لي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:04 | 2025-10-06
05:50 | 2025-10-06
04:19 | 2025-10-06
03:51 | 2025-10-06
03:10 | 2025-10-06
01:42 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24