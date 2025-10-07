26
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
رحيل عالم الأزهر أحمد عمر هاشم
Lebanon 24
07-10-2025
|
01:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الصفحة الرسمية للإمام الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، صباح الثلاثاء، وفاة العالم
الجليل
فجر اليوم، بعد مسيرة طويلة في خدمة
الإسلام
والدعوة الوسطية امتدت لعقود.
Advertisement
وجاء في بيان النعي المنشور عبر صفحته الرسمية على "
فيسبوك
": "بقلوب يملؤها الإيمان والرضا بقضاء الله، ننعى إلى العالمين العربي والإسلامي، وإلى أحبائه وتلاميذه، فقيدنا الحبيب الإمام الشريف أ.د. أحمد عمر هاشم. نسأل الله أن يبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأن يجعل الجنة مثواه".
وأوضح البيان أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الظهر في الجامع الأزهر الشريف، على أن يُشيّع الجثمان إلى مثواه الأخير في مدافن العائلة بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر، مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد صلاة العصر.
ويُعد الراحل أحد أبرز رموز الأزهر الشريف في العقود الأخيرة، إذ جمع بين
العلم
والدعوة والإدارة، وتولى رئاسة جامعة الأزهر، وكان عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء.
كما عُرف بخطابه الديني الوسطي والمعتدل، وساهم في نشر الفكر الأزهري داخل مصر وخارجها من خلال مشاركاته في المؤتمرات والهيئات العلمية والدعوية، ليترك وراءه إرثًا علميًا وإنسانيًا خالدًا في الذاكرة
الدينية
المصرية
والعربية.
مواضيع ذات صلة
بالصورة: رحيل بطلة العالم عن عمر ناهز 46 عامًا
Lebanon 24
بالصورة: رحيل بطلة العالم عن عمر ناهز 46 عامًا
07/10/2025 11:05:30
07/10/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الأزهر يهاجم قرار "الكابينت" الإسرائيلي باحتلال غزة: وصمة عار على جبين العالم
Lebanon 24
الأزهر يهاجم قرار "الكابينت" الإسرائيلي باحتلال غزة: وصمة عار على جبين العالم
07/10/2025 11:05:30
07/10/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الأزهر عن "إسرائيل الكبرى": محاولات استفزازية تهدف لمحو فلسطين من الخريطة
Lebanon 24
الأزهر عن "إسرائيل الكبرى": محاولات استفزازية تهدف لمحو فلسطين من الخريطة
07/10/2025 11:05:30
07/10/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان أكّد أهمية التنسيق والتعاون والتواصل بين دار الفتوى ومشيخة الازهر
Lebanon 24
دريان أكّد أهمية التنسيق والتعاون والتواصل بين دار الفتوى ومشيخة الازهر
07/10/2025 11:05:30
07/10/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
الدينية
الإسلام
المصرية
إسلامي
فيسبوك
الجليل
الهاشم
أزهري
قد يعجبك أيضاً
في جورجيا.. كلبان يهاجمان طفلًا داخل حضانة منزلية
Lebanon 24
في جورجيا.. كلبان يهاجمان طفلًا داخل حضانة منزلية
03:30 | 2025-10-07
07/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أميركا.. رفض استئناف صديقة جيفري إبستين المسجونة
Lebanon 24
في أميركا.. رفض استئناف صديقة جيفري إبستين المسجونة
02:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا.. الصدفة توقع بأضخم عصابة لتصدير الهواتف المسروقة
Lebanon 24
بريطانيا.. الصدفة توقع بأضخم عصابة لتصدير الهواتف المسروقة
00:30 | 2025-10-07
07/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:55 | 2025-10-06
06/10/2025 10:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "بخاخ" يشعل أزمة بين سيدات الهند وباكستان.. فما القصة؟
Lebanon 24
بالفيديو: "بخاخ" يشعل أزمة بين سيدات الهند وباكستان.. فما القصة؟
16:45 | 2025-10-06
06/10/2025 04:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
14:56 | 2025-10-06
06/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:30 | 2025-10-07
في جورجيا.. كلبان يهاجمان طفلًا داخل حضانة منزلية
02:00 | 2025-10-07
في أميركا.. رفض استئناف صديقة جيفري إبستين المسجونة
00:30 | 2025-10-07
بريطانيا.. الصدفة توقع بأضخم عصابة لتصدير الهواتف المسروقة
22:55 | 2025-10-06
برجك اليوم
16:45 | 2025-10-06
بالفيديو: "بخاخ" يشعل أزمة بين سيدات الهند وباكستان.. فما القصة؟
16:00 | 2025-10-06
في ولاية أميركية.. هذا ما فعله سائق حافلة مدرسية بأطفال قُصّر!
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 11:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24