رحيل عالم الأزهر أحمد عمر هاشم

Lebanon 24
07-10-2025 | 01:23
أعلنت الصفحة الرسمية للإمام الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، صباح الثلاثاء، وفاة العالم الجليل فجر اليوم، بعد مسيرة طويلة في خدمة الإسلام والدعوة الوسطية امتدت لعقود.
وجاء في بيان النعي المنشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "بقلوب يملؤها الإيمان والرضا بقضاء الله، ننعى إلى العالمين العربي والإسلامي، وإلى أحبائه وتلاميذه، فقيدنا الحبيب الإمام الشريف أ.د. أحمد عمر هاشم. نسأل الله أن يبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأن يجعل الجنة مثواه".

وأوضح البيان أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الظهر في الجامع الأزهر الشريف، على أن يُشيّع الجثمان إلى مثواه الأخير في مدافن العائلة بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر، مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد صلاة العصر.

ويُعد الراحل أحد أبرز رموز الأزهر الشريف في العقود الأخيرة، إذ جمع بين العلم والدعوة والإدارة، وتولى رئاسة جامعة الأزهر، وكان عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء.

كما عُرف بخطابه الديني الوسطي والمعتدل، وساهم في نشر الفكر الأزهري داخل مصر وخارجها من خلال مشاركاته في المؤتمرات والهيئات العلمية والدعوية، ليترك وراءه إرثًا علميًا وإنسانيًا خالدًا في الذاكرة الدينية المصرية والعربية.
