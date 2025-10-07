Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
07-10-2025 | 22:57
A-
A+
Doc-P-1426493-638954981761660865.jpeg
Doc-P-1426493-638954981761660865.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الحمل
تواجه تغييرات مهمة لا يمكنك تجنبها، لكنها ستكون في صالحك على المدى الطويل. الطاقة الإيجابية والثقة بالنفس تساعدك على اتخاذ خطوات جديدة نحو تحقيق هدف طال انتظاره أو بدء مشروع جديد.
Advertisement
الثور
يوم مثالي للتواصل الاجتماعي وتوطيد العلاقات القديمة والجديدة. محادثاتك اليوم قد تلهمك بأفكار جديدة مفيدة على الصعيد الشخصي والمهني.
الجوزاء
تشعر بالامتنان لدعم الأصدقاء والعائلة وتسعى لرد الجميل. الالتزامات الاجتماعية كثيرة، وقد تطرأ أزمة بسيطة مع الشريك، لكنها ستزول سريعًا بفضل المحبة المتبادلة.
السرطان
حماسك متزايد بعد عرض منصب جديد أو فرصة مهمة. تحتفل بالنجاحات مع العائلة، بينما تحاول إعادة ترتيب العلاقة مع الشريك. استمع لنصيحة المقربين، لكن اترك لهم حرية القرار.
الأسد
تواجه بعض التوتر في العمل نتيجة الانتقادات المستمرة. حدد نقاط ضعفك واعمل على تطويرها بدلًا من التذمر. دعم الشريك سيكون مصدر طاقة يمنحك الثقة للتقدم.
العذراء
الأمور المهنية تسير بسلاسة، لكن حياتك العاطفية تشهد اضطرابًا بسبب غيرتك الزائدة. حاول السيطرة على مشاعرك وعدم تضخيم الأمور لتجنب أي توتر غير ضروري في العلاقة.
الميزان
اليوم يحتاج إلى راحة فعلية بعيدًا عن العمل والضغوط. الحفاظ على توازن حياتك المهنية والشخصية يساعد على استعادة النشاط النفسي والجسدي ويقوي العلاقة مع العائلة.
العقرب
تشعر بخمول واضح وتأثر بتراكم التعب نتيجة السهر المتكرر. استمع لنصائح العائلة وخذ وقتًا للراحة. في المساء قد تتلقى خبرًا مفرحًا ينعش يومك.
القوس
التحلي بالصبر والابتعاد عن التسرع ضروري في هذه الفترة. تكثيف الجهد لإنهاء مشروع مهم يحتاج إلى استراحة قصيرة، مثل رحلة عائلية، لاستعادة نشاطك وتوازن حياتك.
الجدي
أخبار سارة في الطريق، قد تتلقى عرض عمل أو فرصة مهنية مميزة. رغم كثرة المهام، يمكنك إنجازها بمساعدة من تثق بهم. حاول تقوية العلاقة مع الشريك والعمل على حل الخلافات القائمة.
الدلو
فرص جديدة تظهر اليوم، احرص على استغلالها. تتحسن أجواء العمل بأسلوبك الذكي، لكن عليك التعبير عن أفكارك بوضوح لتجنب استغلال هدوئك من قبل الآخرين. الثقة بالنفس هي مفتاح نجاحك اليوم.
الحوت
يوم مناسب للاسترخاء مع الأصدقاء أو العائلة. ابتعد عن ضغوط العمل واستمتع باللحظات البسيطة. قد يفاجئك الشريك بطلب غير متوقع، حاول فهم دوافعه قبل الرد لتجنب سوء الفهم.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
08/10/2025 11:48:36 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
08/10/2025 11:48:36 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
08/10/2025 11:48:36 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
08/10/2025 11:48:36 Lebanon 24 Lebanon 24

على استعادة

التعبير عن

العذراء

العقرب

التزام

الطويل

الحوت

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:33 | 2025-10-08
01:12 | 2025-10-08
15:17 | 2025-10-07
12:55 | 2025-10-07
12:30 | 2025-10-07
10:02 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24