منوعات

مصر.. كشف ادعاء كاذب لسيدة حاولت ابتزاز قسم شرطة الشيخ زايد

Lebanon 24
08-10-2025 | 01:12
كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، فى واقعة ضبط سيدة ادعت تعرضها للإساءة من قبل رجال الشرطة، وأن المتهمة قامت بتصوير فيديو تضمن حديث عار تماما عن الصحة ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف الضغط والسماح لها بزيارة أبنها المحتجز داخل قسم شرطة الشيخ زايد على خلفية اتهامه فى واقعة السير بدراجة نارية بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة قامت بتصوير مقطع فيديو ادعت فيه على غير الحقيقة بالباطل، وأنها ادعت تعرضها للمعاملة السيئة من قبل أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، وأنهم قاموا بمنعها من الدخول لزيارة أبنها فى محبسه، على خلاف الحقيقة.
وكانت كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت خلاله سيدة تدّعي تعرضها لسوء معاملة من قبل رجال الشرطة بقسم شرطة ثاني زايد في الجيزة، ومنعها من زيارة نجلها المحتجز بالقسم.
بالفحص، تم التوصل إلى السيدة الظاهرة في المقطع، وتبين أنها تقيم بمحافظة الجيزة ولها معلومات جنائية، و كشفت التحريات أن نجلها، وهو أيضًا له معلومات جنائية، تم ضبطه بتاريخ 21 أيلول الماضي أثناء قيادته دراجة نارية بدون لوحات خلفية، مخالفًا الاتجاه المروري، وبدون حيازته لأي تراخيص، كما عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات.
وبمواجهة السيدة، أقرت بأن ما ذكرته في المقطع المتداول مجرد ادعاءات كاذبة، كانت تهدف من خلالها إلى الضغط على ضباط القسم لتسهيل زيارتها لنجلها، وكذلك بهدف زيادة عدد متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة. (اليوم السابع)
مواقع التواصل الاجتماعي

النيابة العامة

وزارة الداخلية

العامة المصرية

المصرية

الجيزة

الظاهر

