مصر.. كشف ادعاء كاذب لسيدة حاولت ابتزاز قسم شرطة الشيخ زايد

كشفت تحقيقات ، فى واقعة ضبط سيدة ادعت تعرضها للإساءة من قبل رجال الشرطة، وأن المتهمة قامت بتصوير فيديو تضمن حديث عار تماما عن الصحة ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف الضغط والسماح لها بزيارة أبنها المحتجز داخل قسم شرطة الشيخ على خلفية اتهامه فى واقعة السير بدراجة نارية بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته.وأضافت التحقيقات، أن المتهمة قامت بتصوير مقطع فيديو ادعت فيه على غير الحقيقة بالباطل، وأنها ادعت تعرضها للمعاملة السيئة من قبل أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، وأنهم قاموا بمنعها من الدخول لزيارة أبنها فى محبسه، على خلاف الحقيقة.وكانت كشفت المصرية حقيقة مقطع الفيديو المتداول على ، والذي ظهرت خلاله سيدة تدّعي تعرضها لسوء معاملة من قبل رجال الشرطة بقسم شرطة ثاني زايد في ، ومنعها من زيارة نجلها المحتجز بالقسم.بالفحص، تم التوصل إلى السيدة الظاهرة في المقطع، وتبين أنها تقيم بمحافظة الجيزة ولها معلومات جنائية، و كشفت التحريات أن نجلها، وهو أيضًا له معلومات جنائية، تم ضبطه بتاريخ 21 أيلول الماضي أثناء قيادته دراجة نارية بدون لوحات خلفية، مخالفًا الاتجاه المروري، وبدون حيازته لأي تراخيص، كما عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وقررت العامة حبسه على ذمة التحقيقات.وبمواجهة السيدة، أقرت بأن ما ذكرته في المقطع المتداول مجرد ادعاءات كاذبة، كانت تهدف من خلالها إلى الضغط على ضباط القسم لتسهيل زيارتها لنجلها، وكذلك بهدف زيادة عدد متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي.وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة. (اليوم السابع)