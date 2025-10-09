توقيف مالكة مركز تجميل بعد شكوى عن إصابة بسبب منتجات غير صالحة

Advertisement

تباشر الجهات المعنية في مصر التحقيق في واقعة تداول منشور مصحوب بمقاطع فيديو على ، تضمن ادعاء سيدة تعرضها لأضرار صحية بسبب استخدام منتجات تجميل غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل أحد مراكز التجميل بالقاهرة.وبحسب ما أفادت به السيدة، وهي مقيمة بمنطقة ، فقد تعرضت لإصابة في يدها على شكل تجمع دموي نتيجة استخدام منتجات ضارة داخل المركز، ما دفعها لنشر فيديوهات توثق الواقعة، على حد قولها.وعقب التحري، تمكنت من ضبط صاحبة المشكو في حقها، وهي تقيم بنفس الدائرة، والتي أنكرت صحة ما جاء في أقوال الشاكية، واتهمتها في المقابل بمحاولة ابتزاز مالي، مقابل عدم نشر تلك المقاطع.وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة. (اليوم السابع)