Advertisement

منوعات

توقيف مالكة مركز تجميل بعد شكوى عن إصابة بسبب منتجات غير صالحة

Lebanon 24
09-10-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1427339-638956304375398473.jpg
Doc-P-1427339-638956304375398473.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تباشر الجهات المعنية في مصر التحقيق في واقعة تداول منشور مصحوب بمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة تعرضها لأضرار صحية بسبب استخدام منتجات تجميل غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل أحد مراكز التجميل بالقاهرة.
Advertisement

وبحسب ما أفادت به السيدة، وهي مقيمة بمنطقة مدينة نصر، فقد تعرضت لإصابة في يدها على شكل تجمع دموي نتيجة استخدام منتجات ضارة داخل المركز، ما دفعها لنشر فيديوهات توثق الواقعة، على حد قولها.

وعقب التحري، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط صاحبة مركز التجميل المشكو في حقها، وهي تقيم بنفس الدائرة، والتي أنكرت صحة ما جاء في أقوال الشاكية، واتهمتها في المقابل بمحاولة ابتزاز مالي، مقابل عدم نشر تلك المقاطع.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
بالصورة... أمن الدولة داهمت مركز تجميل
lebanon 24
09/10/2025 22:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توقيف مالكة حضانة في الجعيتاوي... هذا ما تقرّر اليوم
lebanon 24
09/10/2025 22:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مالك باخرة "نترات المرفأ" ولبنان يستعجل استرداه
lebanon 24
09/10/2025 22:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020 في بلغاريا
lebanon 24
09/10/2025 22:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

مركز التجميل

مدينة نصر

القاهرة

النيابة

جميل ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:44 | 2025-10-09
11:26 | 2025-10-09
09:00 | 2025-10-09
07:00 | 2025-10-09
02:43 | 2025-10-09
01:36 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24