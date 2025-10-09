23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
توقيف مالكة مركز تجميل بعد شكوى عن إصابة بسبب منتجات غير صالحة
Lebanon 24
09-10-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تباشر الجهات المعنية في مصر التحقيق في واقعة تداول منشور مصحوب بمقاطع فيديو على
مواقع التواصل الاجتماعي
، تضمن ادعاء سيدة تعرضها لأضرار صحية بسبب استخدام منتجات تجميل غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل أحد مراكز التجميل بالقاهرة.
Advertisement
وبحسب ما أفادت به السيدة، وهي مقيمة بمنطقة
مدينة نصر
، فقد تعرضت لإصابة في يدها على شكل تجمع دموي نتيجة استخدام منتجات ضارة داخل المركز، ما دفعها لنشر فيديوهات توثق الواقعة، على حد قولها.
وعقب التحري، تمكنت
الأجهزة الأمنية
المصرية
من ضبط صاحبة
مركز التجميل
المشكو في حقها، وهي تقيم بنفس الدائرة، والتي أنكرت صحة ما جاء في أقوال الشاكية، واتهمتها في المقابل بمحاولة ابتزاز مالي، مقابل عدم نشر تلك المقاطع.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر
النيابة العامة
التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
بالصورة... أمن الدولة داهمت مركز تجميل
Lebanon 24
بالصورة... أمن الدولة داهمت مركز تجميل
09/10/2025 22:53:08
09/10/2025 22:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيف مالكة حضانة في الجعيتاوي... هذا ما تقرّر اليوم
Lebanon 24
بعد توقيف مالكة حضانة في الجعيتاوي... هذا ما تقرّر اليوم
09/10/2025 22:53:08
09/10/2025 22:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مالك باخرة "نترات المرفأ" ولبنان يستعجل استرداه
Lebanon 24
توقيف مالك باخرة "نترات المرفأ" ولبنان يستعجل استرداه
09/10/2025 22:53:08
09/10/2025 22:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ف.ب: توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020 في بلغاريا
Lebanon 24
أ.ف.ب: توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020 في بلغاريا
09/10/2025 22:53:08
09/10/2025 22:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
الأجهزة الأمنية
النيابة العامة
مركز التجميل
مدينة نصر
القاهرة
النيابة
جميل ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
أثناء لعبه على الـ "إكس بوكس".. أب يقتل ابنته الرضيعة!
Lebanon 24
أثناء لعبه على الـ "إكس بوكس".. أب يقتل ابنته الرضيعة!
13:44 | 2025-10-09
09/10/2025 01:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال عنيف ينتهي بوفاة "بلوغر"... أطلقوا النار عليه
Lebanon 24
إشكال عنيف ينتهي بوفاة "بلوغر"... أطلقوا النار عليه
11:26 | 2025-10-09
09/10/2025 11:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
المجري لاسلو كراسناهوركاي يحصد نوبل للآداب 2025
Lebanon 24
المجري لاسلو كراسناهوركاي يحصد نوبل للآداب 2025
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غزو خريفي" في بريطانيا ذباب الفاكهة يهاجم المطابخ
Lebanon 24
"غزو خريفي" في بريطانيا ذباب الفاكهة يهاجم المطابخ
07:00 | 2025-10-09
09/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضياعه في الغابة 3 أيام دون طعام وشراب.. روسي عمره 92 عاما ينجو بأعجوبة من الموت
Lebanon 24
بعد ضياعه في الغابة 3 أيام دون طعام وشراب.. روسي عمره 92 عاما ينجو بأعجوبة من الموت
02:43 | 2025-10-09
09/10/2025 02:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:14 | 2025-10-08
08/10/2025 04:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
16:23 | 2025-10-08
08/10/2025 04:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
13:44 | 2025-10-09
أثناء لعبه على الـ "إكس بوكس".. أب يقتل ابنته الرضيعة!
11:26 | 2025-10-09
إشكال عنيف ينتهي بوفاة "بلوغر"... أطلقوا النار عليه
09:00 | 2025-10-09
المجري لاسلو كراسناهوركاي يحصد نوبل للآداب 2025
07:00 | 2025-10-09
"غزو خريفي" في بريطانيا ذباب الفاكهة يهاجم المطابخ
02:43 | 2025-10-09
بعد ضياعه في الغابة 3 أيام دون طعام وشراب.. روسي عمره 92 عاما ينجو بأعجوبة من الموت
01:36 | 2025-10-09
لتشفى من ألم في ظهرها.. عجوز صينية تأكل ثماني ضفادع حية
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 22:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 22:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 22:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24