منوعات
أثناء لعبه على الـ "إكس بوكس".. أب يقتل ابنته الرضيعة!
Lebanon 24
09-10-2025
|
14:20
A-
A+
أصدرت محكمة ولاية فرجينيا الأميركية حكمًا بالسجن لمدة 50 عامًا بحق رجل أدين بقتل ابنته الرضيعة البالغة شهرين أثناء لعبه على جهاز "
إكس بوكس
".
ووفقًا للمدعي العام، وقعت الحادثة في
فيرجينيا
بيتش، وسيقضي المتهم لاشون كوينتاي هولواي (27 عامًا) فعليًا 30 عامًا خلف القضبان، بعد وقف التنفيذ لمدة 20 عامًا.
وأدين هولواي بتهمة القتل من الدرجة الثانية وإساءة معاملة الأطفال، بعدما ضرب ابنته حتى الموت، بحسب صحيفة "
بيبول
".
وأوضح بيان
المدعي العام
أن هولواي كان يعتني بالطفلة حين سمعه أفراد الأسرة يصرخ بألفاظ نابية عبر سماعة جهاز الإكس بوكس على الطفلة، قبل أن تتوقف عن البكاء وتُوجد فاقدة للوعي.
ونُقلت الطفلة على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث وُضعت على أجهزة الإنعاش، لكنها فارقت الحياة بعد أيام من إصابتها بجروح خطيرة، وأكد الأطباء أن هذه الإصابات نتجت عن صدمة قوية في الرأس.
ولدى هولواي سجل جنائي سابق بتهم إساءة معاملة الأطفال، الإهمال، التهرب من الشرطة، الضرب، والقيادة تحت تأثير
الكحول
.
وتجاوز حكم المحكمة الحد
الأقصى
للعقوبة الموصى به في إرشادات ولاية فرجينيا، والذي كان يبلغ 23 عامًا و8 أشهر؛ ما أثار جدلًا حول تشديد
العقوبات
على الجرائم المماثلة.
