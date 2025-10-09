Advertisement

منوعات

أثناء لعبه على الـ "إكس بوكس".. أب يقتل ابنته الرضيعة!

Lebanon 24
09-10-2025 | 14:20
A-
A+

Doc-P-1427407-638956401922010120.jpg
Doc-P-1427407-638956401922010120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت محكمة ولاية فرجينيا الأميركية حكمًا بالسجن لمدة 50 عامًا بحق رجل أدين بقتل ابنته الرضيعة البالغة شهرين أثناء لعبه على جهاز "إكس بوكس".
Advertisement


ووفقًا للمدعي العام، وقعت الحادثة في فيرجينيا بيتش، وسيقضي المتهم لاشون كوينتاي هولواي (27 عامًا) فعليًا 30 عامًا خلف القضبان، بعد وقف التنفيذ لمدة 20 عامًا.


وأدين هولواي بتهمة القتل من الدرجة الثانية وإساءة معاملة الأطفال، بعدما ضرب ابنته حتى الموت، بحسب صحيفة "بيبول".


وأوضح بيان المدعي العام أن هولواي كان يعتني بالطفلة حين سمعه أفراد الأسرة يصرخ بألفاظ نابية عبر سماعة جهاز الإكس بوكس على الطفلة، قبل أن تتوقف عن البكاء وتُوجد فاقدة للوعي.


 ونُقلت الطفلة على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث وُضعت على أجهزة الإنعاش، لكنها فارقت الحياة بعد أيام من إصابتها بجروح خطيرة، وأكد الأطباء أن هذه الإصابات نتجت عن صدمة قوية في الرأس.


ولدى هولواي سجل جنائي سابق بتهم إساءة معاملة الأطفال، الإهمال، التهرب من الشرطة، الضرب، والقيادة تحت تأثير الكحول.


وتجاوز حكم المحكمة الحد الأقصى للعقوبة الموصى به في إرشادات ولاية فرجينيا، والذي كان يبلغ 23 عامًا و8 أشهر؛ ما أثار جدلًا حول تشديد العقوبات على الجرائم المماثلة.
مواضيع ذات صلة
صلاح الأعلى تقييماً في لعبة "EA FC 26"
lebanon 24
10/10/2025 01:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"آب الأسود": ارتفاع حصيلة قتلى السير يعرّي فوضى السلامة المرورية
lebanon 24
10/10/2025 01:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب يغرّم بعد إصابة عرابه أثناء رحلة صيد
lebanon 24
10/10/2025 01:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في عيد ميلاد ابنة الـ 3 سنوات.. ثعبان يخرج من صندوق ألعابها!
lebanon 24
10/10/2025 01:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24

المدعي العام

فيرجينيا

العقوبات

إكس بوكس

دين هول

حكمت ال

بات على

الأقصى

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2025-10-09
12:00 | 2025-10-09
11:26 | 2025-10-09
09:00 | 2025-10-09
07:00 | 2025-10-09
02:43 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24