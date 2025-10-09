أثناء لعبه على الـ "إكس بوكس".. أب يقتل ابنته الرضيعة!

Advertisement

ووفقًا للمدعي العام، وقعت الحادثة في بيتش، وسيقضي المتهم لاشون كوينتاي هولواي (27 عامًا) فعليًا 30 عامًا خلف القضبان، بعد وقف التنفيذ لمدة 20 عامًا.وأدين هولواي بتهمة القتل من الدرجة الثانية وإساءة معاملة الأطفال، بعدما ضرب ابنته حتى الموت، بحسب صحيفة " ".وأوضح بيان أن هولواي كان يعتني بالطفلة حين سمعه أفراد الأسرة يصرخ بألفاظ نابية عبر سماعة جهاز الإكس بوكس على الطفلة، قبل أن تتوقف عن البكاء وتُوجد فاقدة للوعي.ونُقلت الطفلة على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث وُضعت على أجهزة الإنعاش، لكنها فارقت الحياة بعد أيام من إصابتها بجروح خطيرة، وأكد الأطباء أن هذه الإصابات نتجت عن صدمة قوية في الرأس.ولدى هولواي سجل جنائي سابق بتهم إساءة معاملة الأطفال، الإهمال، التهرب من الشرطة، الضرب، والقيادة تحت تأثير .وتجاوز حكم المحكمة الحد للعقوبة الموصى به في إرشادات ولاية فرجينيا، والذي كان يبلغ 23 عامًا و8 أشهر؛ ما أثار جدلًا حول تشديد على الجرائم المماثلة.