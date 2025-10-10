26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
ضيوف غير مرحّب بهم.. فيضانات تجلب الأفاعي إلى داخل المنازل
Lebanon 24
10-10-2025
|
02:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع اقتراب موسم الرياح الموسمية الممتد من تشرين الاول إلى تشرين الثاني، حذّرت السلطات الماليزية من مخاطر إضافية ترافق هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات، أبرزها ظهور الحيوانات البرية السامة، وخصوصًا الثعابين التي تغادر مواطنها الطبيعية بحثًا عن مأوى جاف.
Advertisement
وقال محمد
سهيمي
محمد زين
، نائب مدير قوة الدفاع المدني في ولاية قدح، إن موجات المطر الكثيفة تجبر العديد من الزواحف والحيوانات البرية على الانتقال إلى مناطق سكنية. وأضاف: "تبحث الثعابين غالبًا عن مأوى في المنازل أو حولها، أو في مصارف المياه، أو الحمامات، أو تحت أكوام الأغراض أو الأثاث."
ودعا المواطنين إلى تفقد منازلهم ومحيطها باستمرار، والانتباه إلى الأماكن التي قد تختبئ فيها هذه الكائنات، مثل الأحذية والملابس المخزنة أو الزوايا الرطبة.
كما شدّد على ضرورة تجنّب الخوض أو اللعب في مياه الفيضانات، مشيرًا إلى أن "الثعابين قادرة على السباحة وقد تختبئ تحت المياه العكرة"، مضيفًا: "لا تحاولوا الإمساك بها أو قتلها. بل تواصلوا فورًا مع الجهات المختصة مثل
إدارة الإطفاء
والإنقاذ أو فرق الدفاع المدني."
من جهته
، نصح محمد جميل مات داود، رئيس محطة الإطفاء في منطقة سيك، السكان بالحفاظ على نظافة المنازل والحدائق ومناطق التخزين، وعدم ترك النفايات أو الأدوات المتراكمة التي قد تشكل بيئة مثالية لاختباء الثعابين والحيوانات البرية.
مع اشتداد الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الأسابيع المقبلة، تحذّر السلطات الماليزية من أن خطر الفيضانات لا يقتصر على المياه فقط، بل يمتد إلى ما قد تحمله معها من ضيوف غير مرحّب بهم.
مواضيع ذات صلة
لابيد: حكومة نتنياهو تجلب على إسرائيل أخطر أزمة سياسية على الإطلاق
Lebanon 24
لابيد: حكومة نتنياهو تجلب على إسرائيل أخطر أزمة سياسية على الإطلاق
10/10/2025 13:43:55
10/10/2025 13:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلية: ماكرون يجرّ النظامين الإقليمي والدولي نحو خطوات أحادية وأفعاله خطرة ولن تجلب سلاماً
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلية: ماكرون يجرّ النظامين الإقليمي والدولي نحو خطوات أحادية وأفعاله خطرة ولن تجلب سلاماً
10/10/2025 13:43:55
10/10/2025 13:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلية: ماكرون يجرّ النظامين الإقليمي والدولي نحو خطوات أحادية وأفعاله خطرة ولن تجلب سلاماً
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلية: ماكرون يجرّ النظامين الإقليمي والدولي نحو خطوات أحادية وأفعاله خطرة ولن تجلب سلاماً
10/10/2025 13:43:55
10/10/2025 13:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية داخل أحد المنازل في تل الهوى وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
Lebanon 24
القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية داخل أحد المنازل في تل الهوى وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
10/10/2025 13:43:55
10/10/2025 13:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الإطفاء
وقال محمد
محمد زين
من جهته
الملا
الغزي
العكر
بريت
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب الأطباء... لاعب كرة قدم سابق قد يموت في أيّ لحظة
Lebanon 24
بسبب الأطباء... لاعب كرة قدم سابق قد يموت في أيّ لحظة
05:40 | 2025-10-10
10/10/2025 05:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس ترامب.. من فاز بجائزة نوبل للسلام 2025؟
Lebanon 24
ليس ترامب.. من فاز بجائزة نوبل للسلام 2025؟
05:13 | 2025-10-10
10/10/2025 05:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نتيجة تغيّر المناخ.. مدن روسية مهددة بالغرق
Lebanon 24
نتيجة تغيّر المناخ.. مدن روسية مهددة بالغرق
04:19 | 2025-10-10
10/10/2025 04:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"الانسحاق العظيم".. الكشف عن تاريخ نهاية الكون!
Lebanon 24
"الانسحاق العظيم".. الكشف عن تاريخ نهاية الكون!
04:00 | 2025-10-10
10/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منافسان أحدهما عربي يزاحمان ترامب على جائزة نوبل للسلام
Lebanon 24
منافسان أحدهما عربي يزاحمان ترامب على جائزة نوبل للسلام
03:40 | 2025-10-10
10/10/2025 03:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
Lebanon 24
موقع إيراني يكشف.. لهذا السبب دخل "حزب الله" الحرب مع إسرائيل
10:30 | 2025-10-09
09/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
07:07 | 2025-10-09
09/10/2025 07:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
14:05 | 2025-10-09
09/10/2025 02:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:40 | 2025-10-10
بسبب الأطباء... لاعب كرة قدم سابق قد يموت في أيّ لحظة
05:13 | 2025-10-10
ليس ترامب.. من فاز بجائزة نوبل للسلام 2025؟
04:19 | 2025-10-10
نتيجة تغيّر المناخ.. مدن روسية مهددة بالغرق
04:00 | 2025-10-10
"الانسحاق العظيم".. الكشف عن تاريخ نهاية الكون!
03:40 | 2025-10-10
منافسان أحدهما عربي يزاحمان ترامب على جائزة نوبل للسلام
01:10 | 2025-10-10
بسبب علاقة رومانسية مع امرأة صينية.. هذا ما حلّ بمسؤول أميركي
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 13:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 13:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 13:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24