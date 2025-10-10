Advertisement

ضيوف غير مرحّب بهم.. فيضانات تجلب الأفاعي إلى داخل المنازل

10-10-2025 | 02:23
مع اقتراب موسم الرياح الموسمية الممتد من تشرين الاول إلى تشرين الثاني، حذّرت السلطات الماليزية من مخاطر إضافية ترافق هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات، أبرزها ظهور الحيوانات البرية السامة، وخصوصًا الثعابين التي تغادر مواطنها الطبيعية بحثًا عن مأوى جاف.
وقال محمد سهيمي محمد زين، نائب مدير قوة الدفاع المدني في ولاية قدح، إن موجات المطر الكثيفة تجبر العديد من الزواحف والحيوانات البرية على الانتقال إلى مناطق سكنية. وأضاف: "تبحث الثعابين غالبًا عن مأوى في المنازل أو حولها، أو في مصارف المياه، أو الحمامات، أو تحت أكوام الأغراض أو الأثاث."

ودعا المواطنين إلى تفقد منازلهم ومحيطها باستمرار، والانتباه إلى الأماكن التي قد تختبئ فيها هذه الكائنات، مثل الأحذية والملابس المخزنة أو الزوايا الرطبة.

كما شدّد على ضرورة تجنّب الخوض أو اللعب في مياه الفيضانات، مشيرًا إلى أن "الثعابين قادرة على السباحة وقد تختبئ تحت المياه العكرة"، مضيفًا: "لا تحاولوا الإمساك بها أو قتلها. بل تواصلوا فورًا مع الجهات المختصة مثل إدارة الإطفاء والإنقاذ أو فرق الدفاع المدني."

من جهته، نصح محمد جميل مات داود، رئيس محطة الإطفاء في منطقة سيك، السكان بالحفاظ على نظافة المنازل والحدائق ومناطق التخزين، وعدم ترك النفايات أو الأدوات المتراكمة التي قد تشكل بيئة مثالية لاختباء الثعابين والحيوانات البرية.

مع اشتداد الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الأسابيع المقبلة، تحذّر السلطات الماليزية من أن خطر الفيضانات لا يقتصر على المياه فقط، بل يمتد إلى ما قد تحمله معها من ضيوف غير مرحّب بهم.
