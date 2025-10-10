مأساة في مصر.. وفاة 3 أطفال جراء تسرب غاز أثناء الاستحمام

Advertisement

لقى 3 أطفال أشقاء مصرعهم بقرية كفر شنوان في مصر، غرقا بالبانيو نتيجة تسريب ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت لمباشرة التحقيقات.وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم يفيد بورود بلاغ من الجامعى بوصول 3 أطفال اشقاء من قرية كفر شنوان جثث هامدة، إثر تعرضهن لاختناق داخل الحمام، وتبين أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، وأن سبب الوفاة يرجح أن يكون بسبب تسرب غاز السخان أثناء استحمامهن، ما تسبب فى اختناقهن ووفاتهم، تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم الجامعى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)