منوعات

هذا الرجل هو صاحب أطول إسم في العالم.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-10-2025 | 04:00
أصبح لورنس واتكينز وهو رجل نيوزلندي صاحب أطول اسم في العالم وذلك بعد إضافة أكثر من ألفي اسم وسطي إلى اسمه الكامل ليبلغ مجموع كلماته 2,253 اسمًا.

وقرر واتكينز عام 1990 تغيير اسمه رسميًا ليضم هذا العدد الهائل من الأسماء. 
وبحسب موقع "دايلي ميل"، وافقت المحكمة المحلية على طلبه لكن مسجل الأسماء العامة رفضه، ما دفعه إلى رفع القضية إلى المحكمة العليا في نيوزيلندا التي حكمت في النهاية لصالحه. 

الا ان السلطات قررت تعديل قانونين بعد الحادثة لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

واختار لورنس أسماءه من كتب في مكتبة المدينة حيث كان يعمل، واستعان بزملائه لترشيح أسماء إضافية. ويشير إلى أن اسمه المفضل هو AZ2000 لأنه يرمز إلى رقمه القياسي.

ويواجه واتكينز صعوبات عملية كبيرة، إذ لا يمكن طباعة اسمه الكامل على أي بطاقة هوية أو وثيقة رسمية.
