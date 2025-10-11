Advertisement

متفرقات

وفاة امرأة فرنسية اختناقاً بعد انغلاق نافذة سيارتها الكهربائية على عنقها

Lebanon 24
11-10-2025 | 06:59
في حادث مأسوي غير مألوف، لقيت امرأة فرنسية تبلغ من العمر 65 عاماً حتفها اختناقاً بعدما علقت رقبتها داخل نافذة سيارتها الكهربائية "فيات 500" أثناء تنظيفها أمام منزلها في بلدة بيسي سور فلاي شرق فرنسا.
وبحسب تقرير قناة "فرانس 3"، فإن الضحية، وتُدعى برناديت ديلموت، كانت تنظف سيارتها عندما أغلقت النافذة تلقائياً على عنقها في حادث مروّع وقع في 13 حزيران الماضي. وتشير التحقيقات الأولية إلى أنها نسيت تفعيل مكابح اليد، وأثناء محاولتها الوصول إليها من خلال النافذة المفتوحة، ضغطت بالخطأ على زر التحكم بالزجاج، ما أدى إلى إغلاق النافذة على عنقها في اللحظة التي بدأت فيها السيارة بالتراجع إلى الخلف.

وقالت صديقتها المقربة بياتريس في حديث للقناة: "يبدو أنها لم تشغّل المكابح، وحين بدأت السيارة بالتراجع، حاولت إيقافها عبر النافذة، لكنها لامست زر الزجاج دون قصد، فانغلق فجأة على عنقها".

وعُثر على جثتها داخل السيارة بعد أن تغيبت عن موعد عشاء مع أصدقائها، فيما أشار شقيقها إلى أن الشرطة في البداية لم تفهم طبيعة الحادث، واشتبهت في اعتداء أو انتحار، قبل أن تكشف التحقيقات الحقيقة المروّعة.

وأكد تقرير الطب الشرعي عدم وجود أي شبهة جنائية، مشيراً إلى أن الوفاة كانت حادثاً عرضياً مؤسفاً.
وأوضح شقيق الضحية أنه لا ينوي المطالبة بتعويض مالي من شركة “فيات”، لكنه وجّه رسالة رسمية إلى الشركة طالب فيها بتوضيح تقني حول كيفية حصول الحادث، قائلاً: "لا أريد المال، فهذا لن يعيد أختي. أريد فقط أن أعرف كيف يمكن منع تكرار مثل هذه المأساة لحماية الآخرين".
10:50 | 2025-10-11
09:33 | 2025-10-11
09:00 | 2025-10-11
04:00 | 2025-10-11
03:13 | 2025-10-11
03:00 | 2025-10-11
