دراسة: هذا تأثير كسوف الشمس على تغريد وسلوك الطيور

أظهرت دراسة علمية حديثة أن أنواعًا متعددة من الطيور تتأثر بكسوف الشمس من خلال تغييرات في أصواتها وسلوكها اليومي، بحسب وكالة " ". شملت الدراسة كسوف الشمس الكلي الذي وقع في الثامن من أبريل 2024 وشهد رقعة واسعة من أمريكا الشمالية تمتد على مسافة أربعة آلاف كيلومتر من ساحل المحيط الهادي في عبر و14 ولاية أميركية أخرى وصولًا إلى ، واستمرت فترة الكسوف الكلي نحو أربع دقائق.أثناء حدوث الكسوف، كان العلماء يدرسون تأثير الظلام المؤقت على الطيور التي تعتمد بشكل كبير على ضوء الشمس لتوجيه تحركاتها اليومية والموسمية. وقد وثق الباحثون التغيرات في السلوك الصوتي لمعظم الأنواع التي شملتها الدراسة، ووجدوا أن الطيور التي تصدر أصوات الزقزقة والنداءات عند هي الأكثر تأثرًا بالكسوف. وعندما بدأ ضوء الشمس يعود بعد الكسوف، أصدرت بعض الطيور أصوات الفجر المعتادة كما لو أنها تستقبل يومًا جديدًا، في حين صمتت أنواع أخرى، ولم يطرأ أي تغير على سلوك بعض الأنواع الأخرى مقارنة بالأيام العادية.قالت ليز أجيلار، طالبة الدكتوراة في التطور والبيئة والسلوك بجامعة إنديانا والمعدة الرئيسية للدراسة: "الضوء هو واحد من أقوى العوامل التي تشكل سلوك الطيور، وحتى الظلام المؤقت لمدة أربع دقائق كافٍ لتصرف العديد من الأنواع كأنها تستقبل صباحًا جديدًا، وهذا يظهر مدى حساسية الطيور لتغيرات الضوء".كما أوضح داستن ريتشارد، أستاذ علم الأحياء بجامعة أوهايو ويسليان والمشارك في الدراسة، أن التغيرات في الضوء تؤثر على مستويات الهرمونات والتعبير الجيني في الجسم، ما يسبب اختلافات في السلوك. وشملت الدراسة أكثر من 100 ألف تسجيل صوتي و1700 ملاحظة من قبل عامة الناس عبر تطبيق Solar Bird، وغطت 52 نوعًا من الطيور، حيث أظهرت 29 نوعًا تغييرات كبيرة في سلوكها الصوتي أثناء الكسوف مقارنة بالنهار العادي.وأظهرت النتائج أن بعض الطيور مثل طيور السمنة (أبو الحناء) زادت زقزقتها بشكل كبير أثناء الكسوف، بينما زادت طيور البوم المخططة نشاطها بأربعة أضعاف، في حين لم تتأثر طيور نمنمة كارولاينا بالكسوف على الإطلاق. وأكد الباحثون أن اختلاف استجابة الطيور يرجع لاختلاف حساسية كل نوع للضوء وقدرته على تفسير التغيرات البيئية.