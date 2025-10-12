بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)

فارق الفنان سوليت الحياة، داخل في ، .

وكان سوليت أُصيب بحروق من الدرجة الثالثة قبل أيام في مدينة الحسيمة، بعدما تعرّض لاعتداء مروّع، حيث قام شخصٌ بسكب مادة قابلة للاشتعال على جسده وأشعل النار فيه أمام المارة.



وباشرت تحقيقاً فورياً بإشراف لدى ، وتمّ توقيف المشتبه به. (الامارات 24)