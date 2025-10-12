Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)

Lebanon 24
12-10-2025 | 09:30
فارق الفنان المغربي مصطفى سوليت الحياة، داخل المستشفى الجامعي في طنجة، صباح اليوم.
وكان سوليت أُصيب بحروق من الدرجة الثالثة قبل أيام في مدينة الحسيمة، بعدما تعرّض لاعتداء مروّع، حيث قام شخصٌ بسكب مادة قابلة للاشتعال على جسده وأشعل النار فيه أمام المارة.

وباشرت السلطات الأمنية تحقيقاً فورياً بإشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، وتمّ توقيف المشتبه به. (الامارات 24)
 
 
 
 
 
