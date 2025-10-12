Advertisement

منوعات

منتخب نيجيريا ينجو من كارثة جوية بعد تحطم زجاج الطائرة

Lebanon 24
12-10-2025 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1428474-638958903933132197.webp
Doc-P-1428474-638958903933132197.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اضطر منتخب نيجيريا لكرة القدم إلى الهبوط اضطراريا في لواندا عاصمة أوغندا في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت بعدما تحطم زجاج الطائرة المستأجرة وذلك قبل يومين من المواجهة الحاسمة أمام بينين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
Advertisement

وفاز منتخب "النسور" على ليسوتو 2-1 وبات بحاجة للفوز على المتصدرة بنين للتأهل إلى كأس العالم التي ستقام الصيف المقبل.
ووفقاً لوسائل إعلام نيجيرية فإن بعثة المنتخب التي تضم نجوماً كباراً في الدوريات الأوروبية الكبرى مثل فيكتور أوسيمين نجم غلطة سراي التركي وأوديولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي، كانت في طريقها إلى مطار فيكتور أتا الدولي في أويو النيجيرية، لكن بعد 25 دقيقة من إقلاع الرحلة من جنوب إفريقيا تعرضت الطائرة إلى عطل فني، إذ لاحظ القائد تحطم زجاج الطائرة الأمامي ما أجبره على العودة إلى لواندا الأوغندية مجدداً بعد توقف قصير للتزود بالوقود.
مواضيع ذات صلة
الرصاصة اخترقت زجاج منزلها وسقطت على كرسيها.. سيدة تنجو من الموت في طرابلس (صور)
lebanon 24
12/10/2025 21:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة كادت أن تقع... واقعة جوية هددت طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية
lebanon 24
12/10/2025 21:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بغارات جوية.. هكذا حرّر رهائن في نيجيريا
lebanon 24
12/10/2025 21:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ليل أمس... تكسير زجاج سيارة رئيس بلديّة
lebanon 24
12/10/2025 21:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

الأوروبي

الإيطالي

أوروبي

التركي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:30 | 2025-10-12
07:46 | 2025-10-12
05:37 | 2025-10-12
02:52 | 2025-10-12
01:49 | 2025-10-12
23:31 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24