23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
25
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
منتخب نيجيريا ينجو من كارثة جوية بعد تحطم زجاج الطائرة
Lebanon 24
12-10-2025
|
11:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
اضطر منتخب نيجيريا
لكرة القدم
إلى الهبوط اضطراريا في لواندا عاصمة أوغندا في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت بعدما تحطم زجاج الطائرة المستأجرة وذلك قبل يومين من المواجهة الحاسمة أمام بينين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
Advertisement
وفاز منتخب "النسور" على ليسوتو 2-1 وبات بحاجة للفوز على المتصدرة بنين للتأهل إلى
كأس العالم
التي ستقام الصيف المقبل.
ووفقاً لوسائل إعلام نيجيرية فإن بعثة المنتخب التي تضم نجوماً كباراً في الدوريات الأوروبية الكبرى مثل فيكتور أوسيمين نجم غلطة سراي
التركي
وأوديولا لوكمان مهاجم أتالانتا
الإيطالي
، كانت في طريقها إلى مطار فيكتور أتا الدولي في أويو النيجيرية، لكن بعد 25 دقيقة من إقلاع الرحلة من جنوب إفريقيا تعرضت الطائرة إلى عطل فني، إذ لاحظ القائد تحطم زجاج الطائرة الأمامي ما أجبره على العودة إلى لواندا الأوغندية مجدداً بعد توقف قصير للتزود بالوقود.
مواضيع ذات صلة
الرصاصة اخترقت زجاج منزلها وسقطت على كرسيها.. سيدة تنجو من الموت في طرابلس (صور)
Lebanon 24
الرصاصة اخترقت زجاج منزلها وسقطت على كرسيها.. سيدة تنجو من الموت في طرابلس (صور)
12/10/2025 21:23:03
12/10/2025 21:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة كادت أن تقع... واقعة جوية هددت طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية
Lebanon 24
كارثة كادت أن تقع... واقعة جوية هددت طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية
12/10/2025 21:23:03
12/10/2025 21:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارات جوية.. هكذا حرّر رهائن في نيجيريا
Lebanon 24
بغارات جوية.. هكذا حرّر رهائن في نيجيريا
12/10/2025 21:23:03
12/10/2025 21:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ليل أمس... تكسير زجاج سيارة رئيس بلديّة
Lebanon 24
ليل أمس... تكسير زجاج سيارة رئيس بلديّة
12/10/2025 21:23:03
12/10/2025 21:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
كأس العالم
لكرة القدم
كرة القدم
الأوروبي
الإيطالي
أوروبي
التركي
قد يعجبك أيضاً
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة وحشية في جنوب افريقيا... قتل جدّته وقطع رأسها!
Lebanon 24
جريمة وحشية في جنوب افريقيا... قتل جدّته وقطع رأسها!
07:46 | 2025-10-12
12/10/2025 07:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لترامب برفقة حفيدته... ماذا أعلنت الأخيرة؟
Lebanon 24
صور لترامب برفقة حفيدته... ماذا أعلنت الأخيرة؟
05:37 | 2025-10-12
12/10/2025 05:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو والصور: تحطم مروحية بكاليفورنيا وإصابة خمسة أشخاص
Lebanon 24
بالفيديو والصور: تحطم مروحية بكاليفورنيا وإصابة خمسة أشخاص
02:52 | 2025-10-12
12/10/2025 02:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية أميركية.. قتلى وجرحى بإطلاق للنار بعد مباراة بكرة القدم
Lebanon 24
في ولاية أميركية.. قتلى وجرحى بإطلاق للنار بعد مباراة بكرة القدم
01:49 | 2025-10-12
12/10/2025 01:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:39 | 2025-10-11
11/10/2025 03:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. ماذا كشف مركز أبحاث؟
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. ماذا كشف مركز أبحاث؟
14:30 | 2025-10-11
11/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
10:46 | 2025-10-12
12/10/2025 10:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:30 | 2025-10-12
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
07:46 | 2025-10-12
جريمة وحشية في جنوب افريقيا... قتل جدّته وقطع رأسها!
05:37 | 2025-10-12
صور لترامب برفقة حفيدته... ماذا أعلنت الأخيرة؟
02:52 | 2025-10-12
بالفيديو والصور: تحطم مروحية بكاليفورنيا وإصابة خمسة أشخاص
01:49 | 2025-10-12
في ولاية أميركية.. قتلى وجرحى بإطلاق للنار بعد مباراة بكرة القدم
23:31 | 2025-10-11
حادث مأسوي.. مصرع 3 من موظفي السفارة القطرية في مصر
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 21:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 21:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 21:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24