منتخب نيجيريا ينجو من كارثة جوية بعد تحطم زجاج الطائرة

وفاز منتخب "النسور" على ليسوتو 2-1 وبات بحاجة للفوز على المتصدرة بنين للتأهل إلى التي ستقام الصيف المقبل. اضطر منتخب نيجيريا إلى الهبوط اضطراريا في لواندا عاصمة أوغندا في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت بعدما تحطم زجاج الطائرة المستأجرة وذلك قبل يومين من المواجهة الحاسمة أمام بينين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في وكندا والمكسيك.

ووفقاً لوسائل إعلام نيجيرية فإن بعثة المنتخب التي تضم نجوماً كباراً في الدوريات الأوروبية الكبرى مثل فيكتور أوسيمين نجم غلطة سراي وأوديولا لوكمان مهاجم أتالانتا ، كانت في طريقها إلى مطار فيكتور أتا الدولي في أويو النيجيرية، لكن بعد 25 دقيقة من إقلاع الرحلة من جنوب إفريقيا تعرضت الطائرة إلى عطل فني، إذ لاحظ القائد تحطم زجاج الطائرة الأمامي ما أجبره على العودة إلى لواندا الأوغندية مجدداً بعد توقف قصير للتزود بالوقود.